İlkokul Seviyesindeki Osmanlı Tarihi Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
İlkokul Seviyesindeki Osmanlı Tarihi Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
İlkokul seviyesindeki Osmanlı tarihi genel kültür testine 15/15 yapabilecek misin?
Haydi testeee!
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1. Osmanlı Devleti nerede kurulmuştur?
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2. Osmanlı Devleti'nde itfaiye teşkilatının ismi nedir?
3. Fatih Sultan Mehmet padişah sıralamasında kaçıncı Mehmet olarak bilinir?
4. "Pehlivan" lakaplı Osmanlı padişahı kimdir?
5. Osmanlı padişahı II. Osman'ın da mahkum edildiği yer neresidir?
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6. Ayasofya hangi padişah döneminde camiye çevrilmiştir?
7. Kanuni Sultan Süleyman'ın nikahlı eşi ve II. Selim'in annesi olan sultan kimdir?
8. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için özel olarak döktürdüğü büyük savaş topunun adı nedir?
9. Son Osmanlı padişahı ünvanına sahip olan kişi kimdir?
10. Hangi ceza Osmanlı hukukunda bulunmamaktadır?
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11. Yurt dışı seyahatlerde pasaport uygulaması ilk kez hangi padişah döneminde uygulanmıştır?
12. Islahat Fermanı kimlere verilen haklar açısından önem taşır?
13. Hangisi Osmanlı padişahlarına verilmiş isimlerden biri değildir?
14. Osmanlıda devletten ödenek alan ve sürekli görev yapan askerlerden oluşan teşkilatın adı nedir?
15. Osmanlı Dönemi'nde padişah sarayında bulunmuş kadınlara hangi ad verilir?
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