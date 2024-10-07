Sadece Coğrafya Bilgisine Güvenenlerin Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi!

Coğrafya dünya üzerindeki yerleri, insanları ve doğal kaynakları anlamamıza yardımcı olan büyüleyici bir bilim dalı. Peki bilgilerinizi ne kadar taze tutuyorsunuz? Eğer kendinize güveniyorsanız bu test tam size göre! İşte hem eğlenceli hem düşündürücü coğrafya testi...