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Sadece Coğrafya Bilgisine Güvenenlerin Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi!

Sadece Coğrafya Bilgisine Güvenenlerin Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.10.2024 - 09:01

Coğrafya dünya üzerindeki yerleri, insanları ve doğal kaynakları anlamamıza yardımcı olan büyüleyici bir bilim dalı. Peki bilgilerinizi ne kadar taze tutuyorsunuz? Eğer kendinize güveniyorsanız bu test tam size göre! İşte hem eğlenceli hem düşündürücü coğrafya testi...

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1. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

1. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?

2. Hangi ülke, yüzölçümü bakımından en büyüğüdür?

2. Hangi ülke, yüzölçümü bakımından en büyüğüdür?

3. Hangi ülke doğusunda Japon Denizi, batısında Sarı Deniz ile çevrilidir?

3. Hangi ülke doğusunda Japon Denizi, batısında Sarı Deniz ile çevrilidir?

4. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

4. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

5. En çok sınır komşusu olan ülke hangisidir?

5. En çok sınır komşusu olan ülke hangisidir?
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6. Hangi çöl dünyanın en sıcak çölü olarak bilinir?

6. Hangi çöl dünyanın en sıcak çölü olarak bilinir?

7. Hangi okyanus, en küçük okyanustur?

7. Hangi okyanus, en küçük okyanustur?

8. Dünya'da en fazla dilin konuşulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

8. Dünya'da en fazla dilin konuşulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

9. Dünyanın en yüksek başkenti ünvanını elinde tutan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

9. Dünyanın en yüksek başkenti ünvanını elinde tutan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

10. Hangi ülkenin bayrağında 8 yıldız bulunmaktadır?

10. Hangi ülkenin bayrağında 8 yıldız bulunmaktadır?

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