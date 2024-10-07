Sadece Coğrafya Bilgisine Güvenenlerin Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi!
Sadece Coğrafya Bilgisine Güvenenlerin Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi!
Coğrafya dünya üzerindeki yerleri, insanları ve doğal kaynakları anlamamıza yardımcı olan büyüleyici bir bilim dalı. Peki bilgilerinizi ne kadar taze tutuyorsunuz? Eğer kendinize güveniyorsanız bu test tam size göre! İşte hem eğlenceli hem düşündürücü coğrafya testi...
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1. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?
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2. Hangi ülke, yüzölçümü bakımından en büyüğüdür?
3. Hangi ülke doğusunda Japon Denizi, batısında Sarı Deniz ile çevrilidir?
4. Dünyanın en derin gölü hangisidir?
5. En çok sınır komşusu olan ülke hangisidir?
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6. Hangi çöl dünyanın en sıcak çölü olarak bilinir?
7. Hangi okyanus, en küçük okyanustur?
8. Dünya'da en fazla dilin konuşulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
9. Dünyanın en yüksek başkenti ünvanını elinde tutan şehir aşağıdakilerden hangisidir?
10. Hangi ülkenin bayrağında 8 yıldız bulunmaktadır?
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