Çözerken Keyif Alacağınız Kısa Avrupa Tarihi Testi: 10/10 Yapabilecek misiniz?
Çözerken Keyif Alacağınız Kısa Avrupa Tarihi Testi: 10/10 Yapabilecek misiniz?
Test zamanııı! Eğlenceli bir Avrupa Tarihi testi çözmek isteyenler için hazırladığımız 10 soruluk bu testte hem keyifli vakit geçirecek, hem de hafızanızı zorlayacaksınız.
Hazırsanız haydi testeee!!!
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1. Napolyon Bonapart hangi savaşta Waterloo'da yenilmiştir?
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2. Avrupa'nın en eski üniversitesi hangisidir?
3. 30 Yıl Savaşları hangi dönemde yaşanmıştır?
4. Hangi şık Napolyon'un ilk sürgün yeri olarak kullanılmıştır?
5. Vikingler hangi ülkeden köken almıştır?
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6. 1066 yılında Hastings savaşını kazanmasıyla tanınan ünlü İngiltere kralı kimdir?
7. Barok dönemi hangi sanat akımına tepki olarak doğmuştur?
8. Avrupa Birliği hangi anlaşma ile kurulmuştur?
9. Martin Luther hangi yıl 95 Tezini yayınlayarak Reform hareketini başlatmıştır?
10. Hangi sanatçı Sistine Şapeli'nin tavanını resmeden ünlü İtalyan ressamdır?
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