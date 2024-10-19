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Genel Kültür Testleri
Genel Kültür Bilgine Ne Kadar Güveniyorsun?

Genel Kültür Bilgine Ne Kadar Güveniyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 10:01

Genel kültürüne yeterince güveniyor musun? Eğer güveniyorsan testi çöz kaçta kaç yapacaksın görelim!

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1. Çimpe Kalesi hangi ilimizdedir?

1. Çimpe Kalesi hangi ilimizdedir?

2. Hangisi İskandinav ülkelerinden biri değildir?

2. Hangisi İskandinav ülkelerinden biri değildir?

3. Eski inanışlara göre yakılıp; kişinin üzerine üflendiğinde, nazardan koruduğuna inanılan bitki hangisidir?

3. Eski inanışlara göre yakılıp; kişinin üzerine üflendiğinde, nazardan koruduğuna inanılan bitki hangisidir?

4. Hangi ülke Asya kıtasındadır?

4. Hangi ülke Asya kıtasındadır?

5. TÜİK tarafından yapılan araştırmaya göre, 2024 yılında kız ve erkek isimlerinde en çok tercih edilen isimler hangileri olmuştur?

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6. Fransız İhtilali kaç yılında gerçekleşmiştir?

6. Fransız İhtilali kaç yılında gerçekleşmiştir?

7. Rönesans hareketi hangi ülkede başlamıştır?

7. Rönesans hareketi hangi ülkede başlamıştır?

8. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı kimdir?

8. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı kimdir?

9. Dünya'nın en büyük okyanusu hangisidir?

10. Dünya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi hangisidir?

10. Dünya'nın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi hangisidir?
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11. Ay tutulması Ay'ın hangi evresinde gerçekleşir?

11. Ay tutulması Ay'ın hangi evresinde gerçekleşir?

12. Büyük Kanyon hangi nehir tarafından oluştulumuştur?

12. Büyük Kanyon hangi nehir tarafından oluştulumuştur?

13. Osmanlı Devleti'nin en uzun hükümdarı kimdir?

13. Osmanlı Devleti'nin en uzun hükümdarı kimdir?

14. Everest Dağı kaç metredir?

14. Everest Dağı kaç metredir?

15. Şili, hangi kıtada yer alır?

15. Şili, hangi kıtada yer alır?

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