Seçtiğin Tatlılara Göre Senin Aşktan Beklentin Ne?

Aşk denince aklına gelen ilk şey sevgi ve şefkat. Senin için aşk, kalbinin derinliklerinde hissettiğin o sıcak duygu, o yoğun bağlılık hissi. Senin aşk anlayışın, sevgi olmadan bir ilişkinin var olamayacağı yönünde. Bu yüzden, bir ilişkide sevgiyi hissetmediğin an, o ilişkiden uzaklaşma eğilimindesin. Bir ilişkide senin için en önemli olan unsur sevgi. Sevgi olmayan bir ilişki, senin için bir ilişki değil, sadece zaman geçirmek. Bu yüzden, sevgiyi hissetmediğin her ilişki, senin için sadece bir vakit kaybı. Sevgi, senin için bir ilişkinin temel taşı. Sevgi olmadan bir ilişki düşünemiyorsun. Bu yüzden, sevgiyi hissetmediğin her ilişki, senin için bir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden, sevgi dolu bir ilişki arıyorsun. Sevgi dolu bir ilişki, senin için aşkın en saf hali. Sevgi olmayan bir ilişki, senin için sadece bir boşluk. Bu yüzden, sevgiyi hissetmediğin her ilişki, senin için bir hayal kırıklığı..