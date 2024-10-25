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Sayısalcıların Bile Full Çekeceği Kolay Edebiyat Genel Kültür Testi!

Sayısalcıların Bile Full Çekeceği Kolay Edebiyat Genel Kültür Testi!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
25.10.2024 - 15:31

Sayısalcıların bile full çekeceği kolay edebiyat genel kültür testi!

Haydiiii!

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1. "İkilik" teması hangi edebiyat akımında sıkça işlenir?

1. "İkilik" teması hangi edebiyat akımında sıkça işlenir?

2. "Bir Gün" adlı eser kime aittir?

3. Hangi edebiyat akımı, toplumun gerçeklerini yansıtmaya çalışırken, bireylerin psikolojik durumlarına da önem vermiştir?

3. Hangi edebiyat akımı, toplumun gerçeklerini yansıtmaya çalışırken, bireylerin psikolojik durumlarına da önem vermiştir?

4. Ergenekon destanına göre Türklerin Ergenekon'dan çıkışına hangi hayvan liderlik etmiştir?

4. Ergenekon destanına göre Türklerin Ergenekon'dan çıkışına hangi hayvan liderlik etmiştir?

5. Atatürk'ün askerlere okumasını tavsiye ettiği kitap hangisidir?

5. Atatürk'ün askerlere okumasını tavsiye ettiği kitap hangisidir?
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6. "Bugün annem öldü. Belki de dün öldü, bilmiyorum." diye başlayan Albert Camus kitabı hangisidir?

6. "Bugün annem öldü. Belki de dün öldü, bilmiyorum." diye başlayan Albert Camus kitabı hangisidir?

7. "Sergüzeşt" romanını başkarakteri hangisidir?

7. "Sergüzeşt" romanını başkarakteri hangisidir?

8. Anna Karenina kimin eseridir?

9. Yunan mitolojisine göre Ölüler Ülkesi'nin bekçisi olan üç başlı köpeğin adı nedir?

9. Yunan mitolojisine göre Ölüler Ülkesi'nin bekçisi olan üç başlı köpeğin adı nedir?

10. "Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder." şeklinde başlayan şiirin yazarı kimdir?

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11. Zebercet hangi romanın başkarakteridir?

11. Zebercet hangi romanın başkarakteridir?

12. Ünlü şair Nazım Hikmet'in mezarı nerededir?

12. Ünlü şair Nazım Hikmet'in mezarı nerededir?

13. Hangisi konularına göre şiir türlerinden biri değildir?

13. Hangisi konularına göre şiir türlerinden biri değildir?

14. Bremen Mızıkacıları masalında yer almayan hayvan hangisidir?

14. Bremen Mızıkacıları masalında yer almayan hayvan hangisidir?

15. Hangi kitap seyahat konulu değildir?

15. Hangi kitap seyahat konulu değildir?

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