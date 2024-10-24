Zihin Testine Göre Yatkın Olduğun Meslek Hangisi?
Zihin Testine Göre Yatkın Olduğun Meslek Hangisi?
Zihin testiyle yatkın olduğun meslek hangisi?
Haydi testeee!
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1. Bir projeyi planlarken nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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2. Stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
3. Hobilerin arasında hangisi seni en çok mutlu eder?
4. Hangi tür filmleri tercih edersin?
5. Bir grup içinde nasıl bir rol üstlenirsin?
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6. Hedeflerine ulaşırken en çok neye önem verirsin?
7. En sevdiğin tatil aktivitesi hangisidir?
8. Son olarak sen hangisisin?
Mühendis-Bilim İnsanı
Sanatçı-Yazar
Yönetici-Girişimci
Eğitmen, Danışman
Tarihçi-Psikolog
Pazarlamacı, İletişim Uzmanı
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