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''Ben Bu Konuda Uzmanım'' Diyenlerin Bile Tökezleyebileceği Bu Testte Kaçta Kaç Yapabileceksin?

''Ben Bu Konuda Uzmanım'' Diyenlerin Bile Tökezleyebileceği Bu Testte Kaçta Kaç Yapabileceksin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
04.11.2024 - 11:30

Markalar hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunuzu öğrenmek ister misiniz? Hepimizin bildiği markalarla ilgili hazırladığımız 15 soruluk genel kültür testiyle kendinizi sınayın! İşte “Ben bu konularda uzmanım!” diyenlerin bile tökezleyeceği markalar hakkında genel kültür testi!

Haydi Başlıyoruzzz!!!

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1. Coca-Cola olarak tanıdığımız içecek ilk çıktığında içinde barındırdığı etken madde aşağıdakilerden hangisidir?

1. Coca-Cola olarak tanıdığımız içecek ilk çıktığında içinde barındırdığı etken madde aşağıdakilerden hangisidir?

2. Samsung markasının ilk ürettiği ürün aşağıdakilerden hangisidir?

2. Samsung markasının ilk ürettiği ürün aşağıdakilerden hangisidir?

3. McDonald’s aşağıdaki ürünlerden hangisine büyük yatırım yapıp eline yüzüne bulaştırmıştır?

3. McDonald’s aşağıdaki ürünlerden hangisine büyük yatırım yapıp eline yüzüne bulaştırmıştır?

4. Hangi markanın 1992 yılında Filipinlerde düzenlediği çekiliş fiyasko haline gelip 5 kişinin ölümüne sebep olmuştur?

5. Hangi marka, kahvesinin çok sıcak olması sebebi ile açılan dava sonucunda 640 bin dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştır?

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6. Samsung’un hangi telefon modeli, bataryanın aşırı ısınması sonucu patlama problemleri göstermiştir?

6. Samsung’un hangi telefon modeli, bataryanın aşırı ısınması sonucu patlama problemleri göstermiştir?

7. Hangi marka yeni bir çeşit içecek piyasaya sürdüğü için protesto edilmiştir?

8. Starbucks ilk kurulduğunda aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmaktaydı?

8. Starbucks ilk kurulduğunda aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmaktaydı?

9. Aşağıdaki markalardan hangileri iki kardeş arasındaki rekabet sonucunda ortaya çıkmıştır?

9. Aşağıdaki markalardan hangileri iki kardeş arasındaki rekabet sonucunda ortaya çıkmıştır?

10. Pepsi'nin aşağıdaki ünlü isimlerden hangisi ile çektiği reklam filmi "Black Lives Matter" protestolarına benzerliği sebebi büyük tepki almıştır?

10. Pepsi'nin aşağıdaki ünlü isimlerden hangisi ile çektiği reklam filmi "Black Lives Matter" protestolarına benzerliği sebebi büyük tepki almıştır?
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11. KFC ismi ile tanıdığımız marka, Kanada'nın Quebec bölgesinde hangi isimle tanınmaktadır?

11. KFC ismi ile tanıdığımız marka, Kanada'nın Quebec bölgesinde hangi isimle tanınmaktadır?

12. Aşağıdaki teknoloji mağazalarından hangisi dolandırıcılık suçlamaları almıştır?

13. Peugeot ilk olarak aşağıdaki ürünlerden hangilerini üreterek ticari hayatına başlamıştır?

13. Peugeot ilk olarak aşağıdaki ürünlerden hangilerini üreterek ticari hayatına başlamıştır?

14. Coca-Cola aşağıdaki ürünlerden hangisini çıkartarak hem kendi ürününü hem de Pepsi’nin oldukça başarılı olan şeffaf kolasını başarısızlığa uğratmıştır?

15. Instagram ilk kurulduğunda hangi isim ile biliniyordu?

15. Instagram ilk kurulduğunda hangi isim ile biliniyordu?

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