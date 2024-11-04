''Ben Bu Konuda Uzmanım'' Diyenlerin Bile Tökezleyebileceği Bu Testte Kaçta Kaç Yapabileceksin?
''Ben Bu Konuda Uzmanım'' Diyenlerin Bile Tökezleyebileceği Bu Testte Kaçta Kaç Yapabileceksin?
Markalar hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunuzu öğrenmek ister misiniz? Hepimizin bildiği markalarla ilgili hazırladığımız 15 soruluk genel kültür testiyle kendinizi sınayın! İşte “Ben bu konularda uzmanım!” diyenlerin bile tökezleyeceği markalar hakkında genel kültür testi!
Haydi Başlıyoruzzz!!!
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1. Coca-Cola olarak tanıdığımız içecek ilk çıktığında içinde barındırdığı etken madde aşağıdakilerden hangisidir?
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2. Samsung markasının ilk ürettiği ürün aşağıdakilerden hangisidir?
3. McDonald’s aşağıdaki ürünlerden hangisine büyük yatırım yapıp eline yüzüne bulaştırmıştır?
4. Hangi markanın 1992 yılında Filipinlerde düzenlediği çekiliş fiyasko haline gelip 5 kişinin ölümüne sebep olmuştur?
5. Hangi marka, kahvesinin çok sıcak olması sebebi ile açılan dava sonucunda 640 bin dolar tazminat ödemek zorunda kalmıştır?
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6. Samsung’un hangi telefon modeli, bataryanın aşırı ısınması sonucu patlama problemleri göstermiştir?
7. Hangi marka yeni bir çeşit içecek piyasaya sürdüğü için protesto edilmiştir?
8. Starbucks ilk kurulduğunda aşağıdaki isimlerden hangisini kullanmaktaydı?
9. Aşağıdaki markalardan hangileri iki kardeş arasındaki rekabet sonucunda ortaya çıkmıştır?
10. Pepsi'nin aşağıdaki ünlü isimlerden hangisi ile çektiği reklam filmi "Black Lives Matter" protestolarına benzerliği sebebi büyük tepki almıştır?
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11. KFC ismi ile tanıdığımız marka, Kanada'nın Quebec bölgesinde hangi isimle tanınmaktadır?
12. Aşağıdaki teknoloji mağazalarından hangisi dolandırıcılık suçlamaları almıştır?
13. Peugeot ilk olarak aşağıdaki ürünlerden hangilerini üreterek ticari hayatına başlamıştır?
14. Coca-Cola aşağıdaki ürünlerden hangisini çıkartarak hem kendi ürününü hem de Pepsi’nin oldukça başarılı olan şeffaf kolasını başarısızlığa uğratmıştır?
15. Instagram ilk kurulduğunda hangi isim ile biliniyordu?
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