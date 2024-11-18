Genel Kültürüne Çok Güvenenlerin Bile Afallayabileceği 15 Soruluk Testte Full Çekebilecek misin?
Genel Kültürüne Çok Güvenenlerin Bile Afallayabileceği 15 Soruluk Testte Full Çekebilecek misin?
Herkesin bildiğini düşündüğü konulara dair sorularla hazırladığımız bu test genel kültür seviyenizi ölçmek için birebir! Coğrafyadan tarihe, sinemadan edebiyata kadar pek çok farklı alanda sorular yer alıyor. Peki gerçekten her konuda çok biligili olduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu 15 soruluk testte full çekebilecek misiniz? Bakalım test sonunda genel kültürünüzün iyi olduğunu düşünmeye devam edebilecek misiniz...
Haydi Testeee!!!
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1. Kill Bill, Reservoir Dogs (Rezervuar Köpekleri), Pulp Fiction (Ucuz Roman) gibi kült filmlerin yönetmeni kimdir?
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2. 12 yaşındayken profesyonel bir jeolog sanılıp konferans vermesi için davet edilen bilim insanı kimdir?
3. "Geldim, gördüm, yendim" anlamındaki Latince ifade "Veni, vidi, vici", Julius Sezar tarafından hangi ilimizde yazılmıştır?
4. Hayatı Drakula romanına ve filmine konu olan lider kimdir?
5. Hangisi bir Mimar Sinan eseri değildir?
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6. Şıklardaki karakterlerden hangisi Türk mitolojisine ait değildir?
7. En eski Türk destanı hangisidir?
8. Türkiye'nin en büyük camiisi aşağıdakilerden hangisidir?
9. Süper Lig tarihinde en çok 'gol kralı' olan futbolcu çıkaran takım hangisidir?
10. En uzun kıyı şeridine sahip ülke hangisidir?
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11. Dünya'nın üç başkenti olan tek ülkesi hangisidir?
12. Ülke bayraklarının %75'inde bulunan, kullanılan en popüler renk hangisidir?
13. Hangi şehir İstanbul ile aynı enlemde değildir?
14. Aşağıdaki oyunculardan hangisi hala oscar ödülü alamamıştır?
15. Ülkemizdeki bu ilçelerden hangisinin adı "Herkül(Herakles)"den gelir?
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