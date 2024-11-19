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Bu Fen Bilgisi Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Bu Fen Bilgisi Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
19.11.2024 - 10:01

Sizler çerez olacak bir testimiz var. Biraz geçmişe dönelim ve fen bilgimizi sınayalım istedik. Kimya, biyoloji ve fizik konularında iddialıyım diyorsan seni de testimize bekliyoruz.

Bu Fen Bilgisi Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Haydiii!

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1. Hangi güç kaynağı fosil yakıtlar arasında yer almaz?

1. Hangi güç kaynağı fosil yakıtlar arasında yer almaz?

2. Periyodik cetveldeki elementlerin sıralanışı, hangi özelliklerine göre yapılır?

2. Periyodik cetveldeki elementlerin sıralanışı, hangi özelliklerine göre yapılır?

3. Hangi elementin atom numarası 8’dir?

3. Hangi elementin atom numarası 8’dir?

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf bir bileşiktir?

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf bir bileşiktir?

5. Bir elementin elektron dizilimi "2, 8, 8" şeklindeyse, bu elementin periyodik cetveldeki yeri nedir?

5. Bir elementin elektron dizilimi "2, 8, 8" şeklindeyse, bu elementin periyodik cetveldeki yeri nedir?
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6. Kan dolaşımında oksijenin taşınmasında ana rolü hangi bileşik üstlenir?

6. Kan dolaşımında oksijenin taşınmasında ana rolü hangi bileşik üstlenir?

7. Bitkilerde fotosentez sırasında hangi gaz atmosferden alınır?

7. Bitkilerde fotosentez sırasında hangi gaz atmosferden alınır?

8. İnsan vücudunda kanı temizleyen organ nedir?

8. İnsan vücudunda kanı temizleyen organ nedir?

9. Bir hücrenin genetik bilgilerini taşıyan yapısı nedir?

9. Bir hücrenin genetik bilgilerini taşıyan yapısı nedir?

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi iyi bir iletken değildir?

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi iyi bir iletken değildir?
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11. Sesin yayılma hızı en fazla hangi ortamda olur?

11. Sesin yayılma hızı en fazla hangi ortamda olur?

12. Bir elektrik devresinde direnç arttıkça akım ne olur?

12. Bir elektrik devresinde direnç arttıkça akım ne olur?

13. Hangi tarihte Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır?

13. Hangi tarihte Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanır?

14. Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak baştan dördüncü gezegen hangisi olur?

14. Gezegenleri büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak baştan dördüncü gezegen hangisi olur?

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