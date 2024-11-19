Bu Fen Bilgisi Genel Kültür Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Sizler çerez olacak bir testimiz var. Biraz geçmişe dönelim ve fen bilgimizi sınayalım istedik. Kimya, biyoloji ve fizik konularında iddialıyım diyorsan seni de testimize bekliyoruz.

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