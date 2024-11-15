Doğum Tarihine Göre Sevgilin Senin Hayatına Neden Girdi?
Doğum Tarihine Göre Sevgilin Senin Hayatına Neden Girdi?
Hayatımızın her döneminde karşımıza çıkan insanlar, bazen bir rüzgar gibi esip geçerken bazen de kalıcı izler bırakırlar. Bu kişilerin her biri, hayatımıza farklı bir renk, farklı bir doku katar. Kimi zaman hayatımızı şekillendiren önemli dersler verirler, kimi zaman ise sadece bir anı olarak kalırlar. Peki ya sevgililerimiz? Her biriyle yaşadığımız aşk hikayeleri, birbirinden farklı dinamiklere ve öğretilere sahip olabiliyor. Peki, hiç düşündünüz mü? Sevgilinizin hayatınıza giriş amacı ne olabilir?
Doğum Tarihine Göre Sevgilin Senin Hayatına Neden Girdi?
Hazır mısınız? O zaman, hadi başlayalım!
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Öncelikle doğduğun günü seçer misin?
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Şimdi de doğduğun ayı seçer misin?
Son olarak doğduğun yılı öğrenelim!
Sevgilinin senin hayatına geçmiş yaşam ilişkilerine benzediği için girdi!
Sevgilinin senin hayatına karma tarafından cezalandırıldığın için girdi!
Sevgilinin senin hayatına bir ödül olarak girdi!
Sevgilinin senin hayatına travmalarını iyileştirmek için girdi!
Sevgilinin senin hayatına bir şeylerin değerini anlaman için girdi!
Sevgilinin senin hayatına bir şeylerin acı tarafını öğretmek için girdi!
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