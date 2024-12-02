Bu Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Bu Genel Kültür Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Genel kültür bilgin ne kadar fazla? Belki okuduklarından belki de bir yerlerde duyduğun şeylerden bilgi sahibisindir. Tarih, coğrafya, sanat bunlar hakkında ne kadar bilgi sahibisin merak ediyor musun? Testi çöz genel kültür bilgini öğren!
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1. Atabetül Hakâyık günümüz Türkçesinde ne anlam gelir?
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2. Laos'un başkenti bunlardan hangisidir?
3. Kağıdı kim keşfetmiştir?
4. 1 milyar saniye kaç yıldır?
5. Hangi film, 1997 yılında En İyi Film Oscar'ını kazanmıştır?
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6. Hangi gezegen en uzun gün süresine sahiptir?
7. Dünyayı dolaşan ilk denizci kimdir?
8. 1996 yılından beri Gazi Koşusu rekorunu elinde tutan at hangisidir?
9. Yüzen Adalar hangi ilimizde bulunmaktadır?
10. Çocuk Hakları Günü hangi tarihte kutlanmaktadır?
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11. Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen hangisidir?
12. Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlamasına ne isim verilir?
13. Hangisi Mimar Sinan imzası taşıyan eserlerinden bir tanesi değildir?
14. Bir insanda kaç kromozom bulunur?
15. Tuzun içinde hangi madde bulunmaz?
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