Sevdiğin Tatlılara Göre Duygusal mısın Mantıklı mı?
Sevdiğin Tatlılara Göre Duygusal mısın Mantıklı mı?
Hayatında genelde duyguların mı ağır basıyor mantığın mı? Bazı zamanlar duygularımız mantığımızın önüne geçebilir. Doğru kararlar vermemizi engelleyebilir. Bazen de tam tersi mantığımız duygularımızı yaşamamızı engelleyebilir. Senin hayatında genelde hangisi daha ağır basıyor? Duyguların mı mantığın mı?
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