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İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Sessizce Aldattığının 5 İşareti

İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Sessizce Aldattığının 5 İşareti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2025 - 12:42

Sevgilinizin yaptığı bazı şeyler için 'Aslında kötü bir şey yapmıyor.' diye düşünüyor ama bir yandan da içten içe huzursuz mu oluyorsunuz? Böyle bir durumda yanılıyor olabilirsiniz ama hislerinizin tamamen uydurma olduğunu da söyleyemeyiz. 100 binden fazla takipçiye ilişki tavsiyesi veren uzman M, tam da bu arada kalınan durumlara dair çok çarpıcı uyarılarda bulunuyor. M’e göre bazı davranışlar açık açık ihanet sayılmasa da sessiz aldatma olarak görülebiliyor. Yani kimse kimseyi aldatmıyor gibi görünüyor ama aslında her şey gözünüzün önünde yaşanıyor olabilir.

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"Sadece biraz flört ettim." mi? Tam da mesele bu zaten…

"Sadece biraz flört ettim." mi? Tam da mesele bu zaten…

Uzmanlara göre partnerinizin başka insanlara karşı biraz fazla şakacı ve sevecen davranması, ilişkinizin sınırlarını aşıyor olabilir. Örneğin sosyal medyada sizi rahatsız eden kişileri takip etmesi, onlarla içli dışlı yorumlaşması ya da sarkastik şakalar yapması... 

Bunlar tek başına aldatma olarak kabul edilmeyebilir ama siz rahatsızlık duyuyorsanız, bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Ve ne zaman bu konuyu açsanız, 'Ama sadece arkadaşız.' ya da 'Ne var bunda, sadece kibardım.' gibi savunmalarla karşılaşıyorsanız, bu da bir işarettir. Unutmayın, gerçek samimiyet sizi değil, ilişkinizi de rahat hissettirir.

"Seçenekleri açık tutmak" da aldatma değil mi zaten?

"Seçenekleri açık tutmak" da aldatma değil mi zaten?

Uzman, bir kişinin eski sevgilisiyle hala sürekli iletişim halindeyse, bunun da gizli bir tehdit oluşturabileceğini belirtiyor. Sözde 'sadece arkadaşız' dedikleri eski partnerle sık sık konuşmaları, aslında bir yedek planın her an devreye girebileceğini gösteriyor. 

Bu durum fiziksel bir ihanet olmasa da duygusal bir bağlılık yaratıyor ve bu da sadakat sınırlarını zorluyor. Kiminle konuştuğu değil, neden hala konuştuğu burada esas mesele haline geliyor. Çünkü ilişki içinde güvenli bir liman aranıyorsa, orası siz olmalısınız.

Duygusal yakınlık sadece fiziksel sadakatle ölçülmez.

Duygusal yakınlık sadece fiziksel sadakatle ölçülmez.

Eğer partneriniz, sizinle paylaşması gereken duyguları, korkuları ya da özel anıları başka biriyle paylaşıyorsa, burada duygusal bir kopuş yaşanıyor olabilir. Başkasına sarılmak ya da fiziksel temasta bulunmak kadar, başkasına içini dökmek de bir bağ kurmak demektir. 

'O sadece beni anlıyor.' diyerek kendini savunmaları sizi daha da yalnız hissettirebilir. Çünkü birinin sizi duygusal olarak başka birine tercih etmesi, aldatmanın en sessiz ama en derin şeklidir. Ve bu durumda kendinizi dışlanmış ve değersiz hissetmeniz çok doğaldır.

Telefonuyla araya görünmez bir duvar örüyorsa, o duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek hakkınızdır.

Telefonuyla araya görünmez bir duvar örüyorsa, o duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek hakkınızdır.

Uzman, telefon konusunda tuhaf davranan partnerlerin çoğu zaman bir şey sakladığını söylüyor. Ekranı sizden kaçırması, uygulamaları aniden kapatması, bazı mesajların silinmiş olması...

Bunların hepsi, ilişki içinde şeffaflıktan uzaklaşıldığını gösterir. Ve siz bu konuyu açtığınızda, 'Niye bu kadar merak ediyorsun?' ya da 'Sadece bir arkadaş.' gibi geçiştirmelerle karşılaşıyorsanız, ortada bir sorun olabilir. Gerçekten saklayacak bir şey yoksa, gizleyecek bir davranış da olmamalı.

Savunmaya geçmek, bazen en büyük suçluluk belirtisidir.

Savunmaya geçmek, bazen en büyük suçluluk belirtisidir.

İlişkide bir şeyleri sorguladığınızda, partneriniz hemen suçlanmış gibi hissediyor ve sizi suçlamaya mı başlıyor? 'Bana güvenmiyorsun.' ya da 'Paranoyaksın.' gibi cevaplar, sizi susturmak ve kendi davranışlarını sorgulatmamak için kullanılan savunma mekanizmaları olabilir. 

Ama burada dikkat edilmesi gereken şey, çoğu zaman bu kişilerin sizi gerçekten rahatlatmak yerine suçlu hissettirmesidir. Yani aslında 'Hayır, ben aldatmıyorum.' demek yerine sizi utandırmayı tercih ediyorlarsa, bu da bir işarettir. Gerçek sevgi sizi şüphede değil, güvende hissettirir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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