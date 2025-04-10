İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Sessizce Aldattığının 5 İşareti
İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Sessizce Aldattığının 5 İşareti
Sevgilinizin yaptığı bazı şeyler için 'Aslında kötü bir şey yapmıyor.' diye düşünüyor ama bir yandan da içten içe huzursuz mu oluyorsunuz? Böyle bir durumda yanılıyor olabilirsiniz ama hislerinizin tamamen uydurma olduğunu da söyleyemeyiz. 100 binden fazla takipçiye ilişki tavsiyesi veren uzman M, tam da bu arada kalınan durumlara dair çok çarpıcı uyarılarda bulunuyor. M’e göre bazı davranışlar açık açık ihanet sayılmasa da sessiz aldatma olarak görülebiliyor. Yani kimse kimseyi aldatmıyor gibi görünüyor ama aslında her şey gözünüzün önünde yaşanıyor olabilir.
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"Sadece biraz flört ettim." mi? Tam da mesele bu zaten…
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"Seçenekleri açık tutmak" da aldatma değil mi zaten?
Duygusal yakınlık sadece fiziksel sadakatle ölçülmez.
Telefonuyla araya görünmez bir duvar örüyorsa, o duvarın arkasında ne olduğunu merak etmek hakkınızdır.
Savunmaya geçmek, bazen en büyük suçluluk belirtisidir.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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