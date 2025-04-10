İlişki Uzmanına Göre Partnerinizin Sizi Sessizce Aldattığının 5 İşareti

Uzmanlara göre partnerinizin başka insanlara karşı biraz fazla şakacı ve sevecen davranması, ilişkinizin sınırlarını aşıyor olabilir. Örneğin sosyal medyada sizi rahatsız eden kişileri takip etmesi, onlarla içli dışlı yorumlaşması ya da sarkastik şakalar yapması...

Bunlar tek başına aldatma olarak kabul edilmeyebilir ama siz rahatsızlık duyuyorsanız, bir şeyler yanlış gidiyor olabilir. Ve ne zaman bu konuyu açsanız, 'Ama sadece arkadaşız.' ya da 'Ne var bunda, sadece kibardım.' gibi savunmalarla karşılaşıyorsanız, bu da bir işarettir. Unutmayın, gerçek samimiyet sizi değil, ilişkinizi de rahat hissettirir.