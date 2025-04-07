Hayalet Sandı, Eski Sevgilisi Çıktı: Tavan Arasından Gelen Seslerin Nedenini Öğrenince Şoke Olan Kadın
Hayalet Sandı, Eski Sevgilisi Çıktı: Tavan Arasından Gelen Seslerin Nedenini Öğrenince Şoke Olan Kadın
ABD’nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan Tracy isimli bir kadın, evinin tavan arasından gelen garip sesler üzerine yakınlarından yardım istedi. İlk başta doğaüstü bir durumdan şüphelenen kadın, 12 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin gizlice tavan arasında yaşadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Cezaevinden yeni çıkan adamın, iki haftadır evde kaldığı tespit edildi. Polis, olay hakkında inceleme başlattı.
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Geçtiğimiz günlerde ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
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Tracy sabaha karşı yukarıdan gelen bir "güm" sesiyle uyandı.
Tavan arasında karşılaştıkları manzara ise herkesi dehşete düşürdü.
WCNC'nin haberine göre Tracy, eski sevgilisiyle yalnızca onun cezaevinde olduğu dönemde kısa süreli mektuplaşmıştı. Onun haricinde hiçbir iletişimleri olmamış.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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