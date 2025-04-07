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Hayalet Sandı, Eski Sevgilisi Çıktı: Tavan Arasından Gelen Seslerin Nedenini Öğrenince Şoke Olan Kadın

Hayalet Sandı, Eski Sevgilisi Çıktı: Tavan Arasından Gelen Seslerin Nedenini Öğrenince Şoke Olan Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2025 - 17:09

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde yaşayan Tracy isimli bir kadın, evinin tavan arasından gelen garip sesler üzerine yakınlarından yardım istedi. İlk başta doğaüstü bir durumdan şüphelenen kadın, 12 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin gizlice tavan arasında yaşadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Cezaevinden yeni çıkan adamın, iki haftadır evde kaldığı tespit edildi. Polis, olay hakkında inceleme başlattı.

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Geçtiğimiz günlerde ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

ABD’nin Güney Karolina eyaletine bağlı Rock Hill kentinde yaşayan Tracy isimli bir kadın, evinin tavan arasında tuhaf sesler duyunca başta doğaüstü bir şeylerden şüphelendi. Ancak asıl gerçek düşündüğünden çok daha garipti.

12 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisinin hapisten çıktıktan sonra iki haftadır gizlice evinin tavan arasında yaşadığını öğrendi.

Tracy sabaha karşı yukarıdan gelen bir "güm" sesiyle uyandı.

Tracy sabaha karşı yukarıdan gelen bir "güm" sesiyle uyandı.

WCNC'ye konuşan Tracy, o anları “Bir şeyler yolunda değil gibiydi. Kötü ruh falan var sandım” sözleriyle anlattı.

Endişelenen Tracy, sesin kaynağını bulmak için oğullarını ve yeğenini tavan arasını kontrol etmeleri için gönderdi.

Tavan arasında karşılaştıkları manzara ise herkesi dehşete düşürdü.

Tavan arasında karşılaştıkları manzara ise herkesi dehşete düşürdü.

Eski sevgilisi, ısıtma ünitesine eski ceketleri ve montları doldurmuş, orada yaşamaya başlamıştı. Polis gelmeden evi terk eden adam kaçmayı başardı.

WCNC'nin haberine göre Tracy, eski sevgilisiyle yalnızca onun cezaevinde olduğu dönemde kısa süreli mektuplaşmıştı. Onun haricinde hiçbir iletişimleri olmamış.

WCNC'nin haberine göre Tracy, eski sevgilisiyle yalnızca onun cezaevinde olduğu dönemde kısa süreli mektuplaşmıştı. Onun haricinde hiçbir iletişimleri olmamış.

Adam, mektuplarında artık değiştiğini ve geçmişi geride bıraktığını söylemiş. Ancak Tracy onunla barışmayı hiç düşünmemiş.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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