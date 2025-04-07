Bir Köpek Yaşı, 7 İnsan Yaşına mı Eşit? Köpeklerin "İnsan Yaşı" Neye Göre Belirleniyor?

Ancak, Purina’ya göre bu inanış, insanların köpeklerden yedi kat daha uzun yaşadığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Purina’dan bir sözcü, bu konuda şunları söyledi:

'Bir insanın bir yaşı, bir köpeğin bir yaşından çok farklı bir gelişim süreci içeriyor. Fakat köpeklerin insan yıllarına çevrilen yaşı birkaç faktöre bağlı olarak değişiyor.'