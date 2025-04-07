Bir Köpek Yaşı, 7 İnsan Yaşına mı Eşit? Köpeklerin "İnsan Yaşı" Neye Göre Belirleniyor?
Bir Köpek Yaşı, 7 İnsan Yaşına mı Eşit? Köpeklerin "İnsan Yaşı" Neye Göre Belirleniyor?
Hepimiz duymuşuzdur; 1 köpek yılı 7 insan yılına eşittir diye. Peki bu gerçekten doğru mu? Köpeklerin yaşını insan yaşıyla karşılaştırmak sandığımız kadar basit değil. Aslında köpeklerin yaşlanma süreci çok daha karmaşık ve birçok faktöre bağlı. Peki köpeklerin yaşını nasıl hesaplıyoruz?
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Her köpek yaşının 7 insan yaşına denk geldiğine dair yaygın bir inanış var.
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Köpeğinizin yaşını doğru hesaplamak için sadece yıl değil, aynı zamanda köpeğinizin cinsi ve boyutu da önemli bir rol oynuyor.
Peki... Nasıl belirleniyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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