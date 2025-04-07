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Bir Köpek Yaşı, 7 İnsan Yaşına mı Eşit? Köpeklerin "İnsan Yaşı" Neye Göre Belirleniyor?

Bir Köpek Yaşı, 7 İnsan Yaşına mı Eşit? Köpeklerin "İnsan Yaşı" Neye Göre Belirleniyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.04.2025 - 14:24

Hepimiz duymuşuzdur; 1 köpek yılı 7 insan yılına eşittir diye. Peki bu gerçekten doğru mu? Köpeklerin yaşını insan yaşıyla karşılaştırmak sandığımız kadar basit değil. Aslında köpeklerin yaşlanma süreci çok daha karmaşık ve birçok faktöre bağlı. Peki köpeklerin yaşını nasıl hesaplıyoruz?

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Her köpek yaşının 7 insan yaşına denk geldiğine dair yaygın bir inanış var.

Her köpek yaşının 7 insan yaşına denk geldiğine dair yaygın bir inanış var.

Ancak, Purina’ya göre bu inanış, insanların köpeklerden yedi kat daha uzun yaşadığı gerçeğinden kaynaklanıyor. Purina’dan bir sözcü, bu konuda şunları söyledi:

'Bir insanın bir yaşı, bir köpeğin bir yaşından çok farklı bir gelişim süreci içeriyor. Fakat köpeklerin insan yıllarına çevrilen yaşı birkaç faktöre bağlı olarak değişiyor.'

Köpeğinizin yaşını doğru hesaplamak için sadece yıl değil, aynı zamanda köpeğinizin cinsi ve boyutu da önemli bir rol oynuyor.

Köpeğinizin yaşını doğru hesaplamak için sadece yıl değil, aynı zamanda köpeğinizin cinsi ve boyutu da önemli bir rol oynuyor.

Küçük ırklar, büyük ırklara göre genellikle daha uzun yaşar. Bu yüzden, büyük ırk köpekler daha hızlı olgunlaşır ve genellikle beş yaşında “yaşlı” kabul edilir. Orta büyüklükteki köpekler ise ancak yedi yaşında yaşlılık dönemine girer. Küçük ve minik ırklar ise genellikle on yaşında yaşlılık dönemine girer.

Peki... Nasıl belirleniyor?

Peki... Nasıl belirleniyor?

Purina'ya göre, küçük köpekler bir insan yılı geçtiğinde 15 yaşında kabul edilirken, dev köpekler sadece 12 yaşındadır. Ancak bu oran yıllar geçtikçe tersine döner. Sekiz insan yılının sonunda, küçük bir köpek 48 yaşında kabul edilirken, büyük ırk bir köpek 64 yaşına ulaşır.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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