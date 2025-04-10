Alışveriş Yapmaya Çalışırken Kandırıldığını Anlayan Adam Dolandırıcının Küfürlü Mesajlarını İfşa Etti
Alışveriş Yapmaya Çalışırken Kandırıldığını Anlayan Adam Dolandırıcının Küfürlü Mesajlarını İfşa Etti
Telefon ve internet dolandırıcılığı artık çok yaygın. İnsanları kandırarak para kazanmanın çeşitli yollarını bulan dolandırıcılar, bu kez de ikinci el bir alışveriş uygulamasına dadandı. Scooter satın almak isteyen kişinin dolandırıcılığı fark etmesi üzerine ise bakın nasıl bir mesajlaşma yaşandı?
Kaynak: denetle
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnternet dolandırıcılığı günümüzde oldukça yaygın. Önünüze çıkan ya da mesajla gelen bir linke tıklamadan önce çok iyi düşünmeniz lazım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada dolaşan son dolandırıcılık yöntemi yine "pes" dedirtecek cinsten. İkinci el alışveriş uygulamalarından birinde şu scooter satılık olarak görünüyor.
Ücret konusunda anlaşan taraflar, sıra ödemeye geldiğinde satıcı bir PTT linki gönderiyor ve satışı buradan gerçekleştirmek istediğini alıcıya bildiriyor.
AKLINIZDA OLSUN!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın