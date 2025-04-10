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Alışveriş Yapmaya Çalışırken Kandırıldığını Anlayan Adam Dolandırıcının Küfürlü Mesajlarını İfşa Etti

Alışveriş Yapmaya Çalışırken Kandırıldığını Anlayan Adam Dolandırıcının Küfürlü Mesajlarını İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
10.04.2025 - 12:42

Telefon ve internet dolandırıcılığı artık çok yaygın. İnsanları kandırarak para kazanmanın çeşitli yollarını bulan dolandırıcılar, bu kez de ikinci el bir alışveriş uygulamasına dadandı. Scooter satın almak isteyen kişinin dolandırıcılığı fark etmesi üzerine ise bakın nasıl bir mesajlaşma yaşandı?

Kaynak: denetle

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İnternet dolandırıcılığı günümüzde oldukça yaygın. Önünüze çıkan ya da mesajla gelen bir linke tıklamadan önce çok iyi düşünmeniz lazım.

İnternet dolandırıcılığı günümüzde oldukça yaygın. Önünüze çıkan ya da mesajla gelen bir linke tıklamadan önce çok iyi düşünmeniz lazım.

'Şifrenizi sıfırlayın' ya da 'ödül kazandınız' gibi mesaj kutunuza düşen bir bildirim bunlardan en bariz olanları. Lütfen bu tür mesajları ciddiye almayın.

Sosyal medyada dolaşan son dolandırıcılık yöntemi yine "pes" dedirtecek cinsten. İkinci el alışveriş uygulamalarından birinde şu scooter satılık olarak görünüyor.

Sosyal medyada dolaşan son dolandırıcılık yöntemi yine "pes" dedirtecek cinsten. İkinci el alışveriş uygulamalarından birinde şu scooter satılık olarak görünüyor.

Ücret konusunda anlaşan taraflar, sıra ödemeye geldiğinde satıcı bir PTT linki gönderiyor ve satışı buradan gerçekleştirmek istediğini alıcıya bildiriyor.

Ücret konusunda anlaşan taraflar, sıra ödemeye geldiğinde satıcı bir PTT linki gönderiyor ve satışı buradan gerçekleştirmek istediğini alıcıya bildiriyor.

Ancak alıcı dolandırıcılığı fark edip linke tıklamıyor. Dolandırıcı satıcı, alıcının uyanıklığı anlayınca görmüş olduğunuz gibi küfürler yağdırmaya başlıyor.

AKLINIZDA OLSUN!

AKLINIZDA OLSUN!

Alışveriş için bir linke tıklamak istediğiniz zaman 'bağlantıyı kopyala' diyerek kullandığınız tarayıcı üzerinden bu bağlantıyı kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin bu görselde A101 bağlantısı olduğu sanılan linkin, bambaşka bir siteye olduğu bağlantıyı kopyaladığınızda belli oluyor. Dolandırıcılara karşı dikkatli olun!

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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