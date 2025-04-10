Alışveriş Yapmaya Çalışırken Kandırıldığını Anlayan Adam Dolandırıcının Küfürlü Mesajlarını İfşa Etti

Telefon ve internet dolandırıcılığı artık çok yaygın. İnsanları kandırarak para kazanmanın çeşitli yollarını bulan dolandırıcılar, bu kez de ikinci el bir alışveriş uygulamasına dadandı. Scooter satın almak isteyen kişinin dolandırıcılığı fark etmesi üzerine ise bakın nasıl bir mesajlaşma yaşandı?

Kaynak: denetle