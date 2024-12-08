Hangi Konuda Azimlisin?
Hangi Konuda Azimlisin?
Her insanın tutkuyla bağlı olduğu ve daha fazla çaba gösterdiği bir alan vardır. Kimi kariyer hedeflerine ulaşmak için büyük bir disiplinle çalışır, kimi aile bağlarını güçlendirmek için çaba harcar, kimisi ise ilişkilerinde sevgi ve anlayışla köprüler kurar. Bu azim, genellikle insanın değerleri ve hayatta neyi en anlamlı bulduğuyla şekillenir. Azim gösterilen bu alanlar, sadece başarıları değil, aynı zamanda kişinin kendini ifade etme biçimini ve hayattan aldığı tatmini de belirler. Peki sen hangi konuda daha azimlisin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bu hayatta en değer verdiğin şey ne?
4. Kendine belirli hedefler koyar mısın?
5. Moralin bozukken daha çok ne yapmayı tercih edersin?
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6. Bir şeyler için uğraşmak sana nasıl hissettiriyor?
7. Gerektiği zaman özür diler misin?
8. Çevrendeki insanlar tarafından kandırıldığın ve ihanete uğradığın oldu mu?
9. Zamanını yeterince iyi yönetebiliyor musun?
10. Şu an bulunduğun hayattan memnun musun?
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Sen aşk hayatında daha azimlisin!
Sen iş hayatında daha azimlisin!
Sen aile hayatında daha azimlisin!
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