Sen Yüzde Kaç Depresifsin?

Sen kendini sürekli yorgun ve üzgün hissediyorsun, öyle ki bu duygular artık hayatının bir parçası haline gelmiş gibi. Sabah uyanmak, yeni bir güne başlamak sana sadece fiziksel değil, duygusal olarak da ağır geliyor. Yorgunluk, dinlenmeyle geçecek bir şey olmaktan çıkmış; zihnini ve ruhunu sarmış bir ağırlık gibi hissettiriyor. Üzgünlüğün sebebini bazen biliyor gibi hissediyorsun, bazen de nedenini bile anlayamadan bu hissin içinde kayboluyorsun. Çevrendeki insanlar mutlu ve enerjik görünürken, sen bu duyguların altında eziliyormuşsun gibi. Bu yüzden bazen onların arasında olmak bile sana yorucu geliyor. İnsanlardan uzaklaşıp kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ediyorsun, çünkü konuşmak, gülmek ya da bir şeyler paylaşmak bile bir yük gibi geliyor. Belki de en çok huzuru uyurken buluyorsun, çünkü uyku, bu karanlık hislerden kaçabileceğin tek yer gibi geliyor sana. Ama derinlerde, bir yerlerde bunun böyle devam etmesini istemediğini de biliyorsun. Belki de bir yandan yardım istemek istiyorsun, bir yandan da bu döngüden çıkmanın mümkün olduğuna inanmıyorsun. Kendini kapana kısılmış gibi hissetmek, hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanmak çok yorucu, biliyorum. Ama hissettiğin bu karanlık ne kadar yoğun olursa olsun, karanlığın içinde bir ışık her zaman var. Belki çok uzak bir yerde, belki şimdilik küçük bir parıltı gibi, ama o ışık orada ve sen ona ulaşabilecek güce sahipsin. Şimdi bu ağırlığı tek başına taşımak zorunda olmadığını hatırlamanın zamanı olabilir. Yardım istemek, duygularını paylaşmak, bir adım atmak seni bu karanlık döngüden çıkarabilir. Kendine bu şansı tanı, çünkü hayatın hâlâ sana sunabileceği güzel şeyler var.