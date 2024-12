Sen Yüzde Kaç Depresifsin?

Sen genelde kendini iyi hissediyorsun; hayata pozitif bakmayı seven birisin. Gündelik olaylardan keyif almayı biliyor ve çoğunlukla enerjik bir ruh haline sahipsin. Ancak arada sırada, her insan gibi senin de kendini üzgün hissettiğin anlar oluyor. Bu hisler genelde uzun sürmüyor, çünkü sen olumsuzluklara fazla kapılmamayı öğrenmişsin. Üzgün olduğun zamanlarda bile, bu ruh halinin geçici olduğunu fark edip kendini toparlamaya odaklanıyorsun. Belki bazen durup hayatta istediğin her şeyi başaramadığını düşündüğünde bir hüzün hissi kaplıyor içine, ama bu duygu seni çok fazla ele geçirmiyor. Sen, genelde o duyguyu bir motivasyon kaynağı olarak kullanmayı tercih ediyorsun. Çünkü hayatın inişli çıkışlı olduğunu biliyorsun ve üzüntünün de insan olmanın bir parçası olduğunu kabul etmişsin. Kendine karşı nazik olmak, iyi hissettiğin anları daha fazla çoğaltmak senin için öncelikli. Bu yüzden, küçük de olsa her gün hayata dair bir şeylerden mutlu olmayı başarıyorsun.