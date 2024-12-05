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Sen Yüzde Kaç Depresifsin?

Sen Yüzde Kaç Depresifsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.12.2024 - 11:01

Kendini sık sık üzgün ve yorgun hissediyorsan, bu durum geçici bir halsizlikten daha fazlası olabilir. Sürekli uyuma isteği, insanlardan uzaklaşma arzusu ve hayattan keyif alamama gibi belirtiler, depresif bir ruh haline işaret edebilir. Ne kadar depresif olduğunu öğrenmek için hadi teste!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır.

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Gün içinde kendini nasıl hissediyorsun?

4. Farklı şeyler yapmak sana zor geliyor mu?

5. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?

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6. İnsanların zaman zaman seni sevmediği düşüncesine kapılıp üzüldüğün oluyor mu?

7. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?

8. Her şeyi, herkesi arkanda bırakıp gitmek istediğin zamanlar oluyor mu?

9. Geçmişi düşünüyor musun?

10. Son olarak duyguların aniden değişiyor mu?

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Sen %100 depresifsin!

Sen kendini sürekli yorgun ve üzgün hissediyorsun, öyle ki bu duygular artık hayatının bir parçası haline gelmiş gibi. Sabah uyanmak, yeni bir güne başlamak sana sadece fiziksel değil, duygusal olarak da ağır geliyor. Yorgunluk, dinlenmeyle geçecek bir şey olmaktan çıkmış; zihnini ve ruhunu sarmış bir ağırlık gibi hissettiriyor. Üzgünlüğün sebebini bazen biliyor gibi hissediyorsun, bazen de nedenini bile anlayamadan bu hissin içinde kayboluyorsun. Çevrendeki insanlar mutlu ve enerjik görünürken, sen bu duyguların altında eziliyormuşsun gibi. Bu yüzden bazen onların arasında olmak bile sana yorucu geliyor. İnsanlardan uzaklaşıp kendi kabuğuna çekilmeyi tercih ediyorsun, çünkü konuşmak, gülmek ya da bir şeyler paylaşmak bile bir yük gibi geliyor. Belki de en çok huzuru uyurken buluyorsun, çünkü uyku, bu karanlık hislerden kaçabileceğin tek yer gibi geliyor sana. Ama derinlerde, bir yerlerde bunun böyle devam etmesini istemediğini de biliyorsun. Belki de bir yandan yardım istemek istiyorsun, bir yandan da bu döngüden çıkmanın mümkün olduğuna inanmıyorsun. Kendini kapana kısılmış gibi hissetmek, hiçbir şeyin değişmeyeceğine inanmak çok yorucu, biliyorum. Ama hissettiğin bu karanlık ne kadar yoğun olursa olsun, karanlığın içinde bir ışık her zaman var. Belki çok uzak bir yerde, belki şimdilik küçük bir parıltı gibi, ama o ışık orada ve sen ona ulaşabilecek güce sahipsin. Şimdi bu ağırlığı tek başına taşımak zorunda olmadığını hatırlamanın zamanı olabilir. Yardım istemek, duygularını paylaşmak, bir adım atmak seni bu karanlık döngüden çıkarabilir. Kendine bu şansı tanı, çünkü hayatın hâlâ sana sunabileceği güzel şeyler var.

Sen %60 depresifsin!

Sen kendini çoğu zaman depresif hissediyorsun, ama bu his sürekli değil; bazı anlarda sanki her şey yolundaymış gibi oluyorsun. Gün içinde ya da haftalar arasında değişen bu ruh halin, seni bazen anlayamayacağın kadar yoruyor. Bazı günler enerjik, neşeli ve umut doluyken, diğer günler bu neşenin tam tersine, derin bir boşluk hissiyle uyanıyorsun. Sanki her şey anlamsızlaşıyor, o güzel anlar bir rüya gibi silinip gidiyor ve yerini bir tür karamsarlık alıyor.Bu iniş çıkışlar seni zaman zaman çaresiz hissettirebiliyor. Mutlu anlarında, o neşeli tarafına sıkıca tutunmaya çalışıyorsun, ama karanlık taraf geri geldiğinde o mutluluğun sahte olduğunu düşünüyorsun. Çevrendeki insanlar bu değişimleri fark etmediklerinde kendini daha da yalnız hissediyorsun, çünkü bir yandan açıklamak zor geliyor, bir yandan da açıklasan bile tam anlamıyla anlaşılmayacağından korkuyorsun. Ama bu döngünün içinde bile güçlü olduğun bir şey var: Kendini tanıyorsun. Bu duyguların gelip geçici olduğunu, bazen dibe vurduğunda bile tekrar yükselebileceğini biliyorsun. Önemli olan, o iyi hissettiğin anları küçük de olsa hayatında daha fazla çoğaltmaya çalışmak. Çünkü o hissettiğin mutluluk gerçek. O anlarda hayatın güzel taraflarını görmek mümkün ve bu senin içindeki umut ışığının bir işareti. Kendine zaman tanı, ruh halinle savaşmak yerine onu anlamaya çalış. Belki bir dostla konuşmak, belki profesyonel bir destek almak, belki de sadece kendi duygularını daha yakından gözlemlemek bile sana iyi gelebilir. Çünkü hayat, bu iniş çıkışları dengeye oturtmak için hâlâ bir fırsatlar dizisi sunuyor.

Sen %20 depresifsin!

Sen genelde kendini iyi hissediyorsun; hayata pozitif bakmayı seven birisin. Gündelik olaylardan keyif almayı biliyor ve çoğunlukla enerjik bir ruh haline sahipsin. Ancak arada sırada, her insan gibi senin de kendini üzgün hissettiğin anlar oluyor. Bu hisler genelde uzun sürmüyor, çünkü sen olumsuzluklara fazla kapılmamayı öğrenmişsin. Üzgün olduğun zamanlarda bile, bu ruh halinin geçici olduğunu fark edip kendini toparlamaya odaklanıyorsun. Belki bazen durup hayatta istediğin her şeyi başaramadığını düşündüğünde bir hüzün hissi kaplıyor içine, ama bu duygu seni çok fazla ele geçirmiyor. Sen, genelde o duyguyu bir motivasyon kaynağı olarak kullanmayı tercih ediyorsun. Çünkü hayatın inişli çıkışlı olduğunu biliyorsun ve üzüntünün de insan olmanın bir parçası olduğunu kabul etmişsin. Kendine karşı nazik olmak, iyi hissettiğin anları daha fazla çoğaltmak senin için öncelikli. Bu yüzden, küçük de olsa her gün hayata dair bir şeylerden mutlu olmayı başarıyorsun.

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İnci Döşer
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