Sen Yüzde Kaç Depresifsin?
Sen Yüzde Kaç Depresifsin?
Kendini sık sık üzgün ve yorgun hissediyorsan, bu durum geçici bir halsizlikten daha fazlası olabilir. Sürekli uyuma isteği, insanlardan uzaklaşma arzusu ve hayattan keyif alamama gibi belirtiler, depresif bir ruh haline işaret edebilir. Ne kadar depresif olduğunu öğrenmek için hadi teste!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Gün içinde kendini nasıl hissediyorsun?
4. Farklı şeyler yapmak sana zor geliyor mu?
5. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?
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6. İnsanların zaman zaman seni sevmediği düşüncesine kapılıp üzüldüğün oluyor mu?
7. Kalbin kırıldığında nasıl davranıyorsun?
8. Her şeyi, herkesi arkanda bırakıp gitmek istediğin zamanlar oluyor mu?
9. Geçmişi düşünüyor musun?
10. Son olarak duyguların aniden değişiyor mu?
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Sen %100 depresifsin!
Sen %60 depresifsin!
Sen %20 depresifsin!
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