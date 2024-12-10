Genel Kültür Bilgin Ne Durumda?
Genel Kültür Bilgin Ne Durumda?
Genel kültür, insanın farklı alanlarda bilgi sahibi olmasını sağlar. Tarihten sanata, bilimden edebiyata kadar pek çok konuda bir fikir sahibi olmak kolay değildir. Bu genel kültür testinde sende genel kültür bilgini ölç ve bu konuda ne kadar iyisin öğren!
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1. Papirüs hangi maddeden yapılmıştır?
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2. "Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez." sözü kime aittir?
3. Everest, hangi dağ sırasında yer alır?
4. Üç büyük dince kutsal sayılan şehir hangisidir?
5. Hangi ülkenin ulusal sembolü tek boynuzlu attır?
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6. Meiji Restorasyonu nerede gerçekleşmiştir?
7. Dünyanın en uzun heykeli olan Sardar Vallabhbhai Patel'in heykeli hangi ülkede yer almaktadır?
8. Dünyanın Yedi Harikası'ndan hangisi Afrika kıtasında yer almaktadır?
9. En küçük ülke aşağıdakilerden hangisidir?
10. 50 TL'nin arkasında kimin fotoğrafı bulunur?
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11. Hangisi Yunan mitolojisinde yer alan 12 Olimpos Tanrıları'ndan biri değildir?
12. Tuz Gölü'nün kaç şehre sınırı vardır?
13. Orhan Pamuk'a Nobel Ödülü kazandıran roman hangisidir?
14. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili aşağıdakilerden hangisidir?
15. Yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar ve taş küreye ne denir?
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