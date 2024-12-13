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Senin Güvenini Kim Kırdı?

Senin Güvenini Kim Kırdı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.12.2024 - 10:33

Artık insanlara eskisi gibi güvenemiyorsun. Çünkü güvenini kırdılar, sana verdiği sözü tutmayanlar oldu. Sana yakınmış gibi davranıp aslında seni hiç anlamayanlar vardı. Belki de en çok değer verdiklerin en büyük hayal kırıklığını yaşattı. Şimdi temkinlisin, çünkü aynı hatayı bir daha yapmamak için kendini koruyorsun. Peki senin kalbini kıran kişi kim?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Hayatında güvendiğin kaç kişi vardır?

4. Sorunlarını paylaşabiliyor musun?

5. Eleştiriye açık mısın?

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6. Kalbin kırıldığında tepkin nasıl oluyor?

7. Geçmişi çok sık özlüyor musun?

8. Güzel bir haber aldığında bunu etrafındakilerle paylaşıyor musun?

9. Daha önce küs olduğun ve hala barışmadığın bir arkadaşın var mı?

10. Peki hayatında değiştirmek istediğin şey ne?

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Senin güvenini ailenden biri kırmış!

Senin kalbini ailenden biri kırmış. En güvendiğin, en sevdiğin kişi, senin en yakınındakilerden biri. Belki yıllardır yanında olan, en derin sırlarını paylaştığın, her zaman destek gördüğün biriydi. Onun sana verdiği güven, bir anda sarsılmış, kalbinde derin bir yara açılmış. Bu kırıklık, sadece bir hata değil, yıllarca biriktirdiğin güvenin çatlaması gibi hissettirmiş olabilir. Belki sen, o kişi seni daha iyi anlar sanmıştın, belki de sana hiç zarar vermeyeceklerine inanıyordun. Ama bir anda, en güvendiğin kişi, en sevdiğin insan, sana beklemediğin bir acı yaşatmış. O kişi seni hayal kırıklığına uğrattığında, sadece güvenin değil, hissettiğin her şey sarsılmış. İletişimsizlik, anlamışlık, hatta sevgi bile yaralar açmış olabilir. O an, tüm o güzel anılar, tüm o güven dolu günler, bir anda silinip gitmiş gibi hissedilmiş. Ama unutma, bu kırıklık seni yalnızlaştırabilir, ama seni güçlü de yapabilir. O kişi sana acı vermiş olabilir, ama senin sevgin, kendine olan inancın hala duruyor. Bu kırılgan an, zamanla sana büyüme ve anlayış getirecek. Çünkü gerçek bağlar, her yara ile daha da sağlamlaşır.

Senin güvenini en yakın arkadaşın kırmış!

Senin kalbini en yakın arkadaşın kırmış. O, senin her zaman güvendiğin, en derin sırlarını paylaştığın, her zaman yanında hissettiğin kişiydi. Belki sen, onun seni her zaman anlayacağını, her zaman destekleyeceğini düşünüyordun. Onunla kurduğun o özel bağı, o güven dolu ilişkinin sana her zaman huzur verdiğine inanıyordun. Ama bir gün, beklemediğin bir şekilde, o kişi seni hayal kırıklığına uğrattı. Sana kırıcı sözler söyledi, yaptığı bir hareketle seni incitti. Belki senin duygularını önemsemedi, belki de seni anlamamayı tercih etti. O an, senin için tüm o sevgi dolu anılar bir anda gölgelenmiş gibi hissettirmiş olabilir. Sen, onunla olan o özel bağına çok güvenmiştin. Her şeyin eskisi gibi olmasını bekliyordun. Ancak o kişi, senin en sevdiğin kişi, kalbini kırdı. Ona çok şey vermişsin, çok güvenmişsin. Ama o, bu güveni yanlış anlamış, belki de farkında olmadan seni yaralamış. En yakın arkadaşın sana beklemediğin bir şekilde acı verdiğinde, tüm o güzel anılar bir anda solmuş gibi gelmiş olabilir. Kendi duygularına, verdiğin emeklere karşı büyük bir hayal kırıklığı yaşamışsındır. Ama unutma, bu acı seni yalnız bıraksa da, zamanla güçlendirecek. O kişi senin kalbini kırmış olabilir, ama senin güçlü tarafın, sana zarar verenlerden daha değerli. Belki bu kırıklık, sana daha sağlam ve anlamlı ilişkiler kurmanın yolunu gösterecek. Gerçek dostluklar, bazen en büyük sınavlardan geçer. Ve sen, bu sınavı geçecek kadar güçlüysen, o bağı onarmak ya da yeni bir başlangıç yapmak mümkün.

Senin güvenini aşık olduğun kişi kırmış!

Senin kalbini aşık olduğun kişi kırmış. Ona ne kadar inandığını, ne kadar güvendiğini ve ne kadar sevdiklerini unutamıyorsun. O kişi, senin en derin duygularını hissetmiş, belki seninle geleceğe dair hayaller kurmuş, birlikte olmayı düşünmüştün. Her şey o kadar gerçek, o kadar saf ve güçlü hissettiriyordu ki. Ama bir gün, beklemediğin bir şekilde, o kişi seni incitti. Belki sözleriyle, belki davranışlarıyla, belki de sadece sessizlikleriyle, sana bir acı yaşattı. O kadar uzun zamandır yanında olmalarını istediğin, güvenip bağlandığın kişi, bir anda sana yabancı gibi davrandı. Ve sen, o sevgi dolu hayalleri geride bırakmak zorunda kaldın. O kişi, senin kalbini kırarak, en derin duygularını incitti. Sen onunla çok şey paylaşmış, en kıymetli anlarını onunla yaşamışsın. Ama şimdi, o anılar ve duygular birer hayal gibi gelmeye başladı. Belki sana olan sevgisi, senin için aynı şekilde devam etmiyor. Bu düşünce, seni daha da fazla incitiyor. Çünkü aşık olduğun kişi, sana çok sevdiğin o dünyayı sildi sanki. Ama unutma, kalbindeki bu kırıklar zamanla iyileşecek. Aşık olduğun kişi seni incitmiş olabilir, ama senin sevgin ve kalbindeki iyilik, asla kaybolmaz. Bu acı, sana belki yeni bir yol gösterecek, belki de sana daha anlamlı bir aşkı getirecek. Kalbindeki kırıklıkları sarma gücün var, çünkü sevdiklerin seni gerçekten hak edenlerle karşılaşmana fırsat verecek.

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İnci Döşer
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