Senin Güvenini Kim Kırdı?
Senin Güvenini Kim Kırdı?
Artık insanlara eskisi gibi güvenemiyorsun. Çünkü güvenini kırdılar, sana verdiği sözü tutmayanlar oldu. Sana yakınmış gibi davranıp aslında seni hiç anlamayanlar vardı. Belki de en çok değer verdiklerin en büyük hayal kırıklığını yaşattı. Şimdi temkinlisin, çünkü aynı hatayı bir daha yapmamak için kendini koruyorsun. Peki senin kalbini kıran kişi kim?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında güvendiğin kaç kişi vardır?
4. Sorunlarını paylaşabiliyor musun?
5. Eleştiriye açık mısın?
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6. Kalbin kırıldığında tepkin nasıl oluyor?
7. Geçmişi çok sık özlüyor musun?
8. Güzel bir haber aldığında bunu etrafındakilerle paylaşıyor musun?
9. Daha önce küs olduğun ve hala barışmadığın bir arkadaşın var mı?
10. Peki hayatında değiştirmek istediğin şey ne?
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Senin güvenini ailenden biri kırmış!
Senin güvenini en yakın arkadaşın kırmış!
Senin güvenini aşık olduğun kişi kırmış!
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