onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Annesinin Evlenmeden Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı: "Gördüğün En Toksik İlişki"

Bir Kadın Annesinin Evlenmeden Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı: "Gördüğün En Toksik İlişki"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 17:29

İçerik Devam Ediyor

Evlilik, bir insanın hayatındaki en önemli ve belirleyici dönemeçlerden biridir. Bu büyük adım, hayatın çeşitli yönlerini etkileyerek, bireyin yaşam yolculuğunda yeni bir sayfa açar. Evlilik, birlikteliğin ve aşkın en saf hali olarak kabul edilirken, aynı zamanda sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu nedenle, evlilik kararı alırken dikkatli ve özenli olunmalıdır. Bu büyük adımı atarken, bireylerin hem duygusal hem de mantıksal düşünmeleri gerekir.

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/186787...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Tiktok kullanıcısı, annesinin babasıyla evlenmeden önceki ve evlendikten sonraki halini paylaştı.

Bir Tiktok kullanıcısı, annesinin babasıyla evlenmeden önceki ve evlendikten sonraki halini paylaştı.

"Hayatımda gördüğüm en toksik ilişki" notuyla paylaştığı o video, sosyal medyada viral oldu.

"Hayatımda gördüğüm en toksik ilişki" notuyla paylaştığı o video, sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın