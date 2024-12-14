Bir Kadın Annesinin Evlenmeden Önceki ve Sonraki Halini Paylaştı: "Gördüğün En Toksik İlişki"

Kaynak: https://x.com/onediocom/status/186787...
Evlilik, bir insanın hayatındaki en önemli ve belirleyici dönemeçlerden biridir. Bu büyük adım, hayatın çeşitli yönlerini etkileyerek, bireyin yaşam yolculuğunda yeni bir sayfa açar. Evlilik, birlikteliğin ve aşkın en saf hali olarak kabul edilirken, aynı zamanda sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu nedenle, evlilik kararı alırken dikkatli ve özenli olunmalıdır. Bu büyük adımı atarken, bireylerin hem duygusal hem de mantıksal düşünmeleri gerekir.
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Bir Tiktok kullanıcısı, annesinin babasıyla evlenmeden önceki ve evlendikten sonraki halini paylaştı.
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"Hayatımda gördüğüm en toksik ilişki" notuyla paylaştığı o video, sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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