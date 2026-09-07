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Kerimcan Durmaz'la İspanyolca-Türkçe Dersi

Kerimcan Durmaz'la İspanyolca-Türkçe Dersi

Sosyal Medya Sosyal Medya Fenomeni
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
07.09.2026 - 17:55
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İspanyolca öğretmenliğini eğlenceli bir formata taşıyan bir Instagram hesabı sosyal medyada konuşuluyor. 'holaberk' adlı hesabın paylaştığı video, İspanyolca cümleleri birebir Türkçe çevirileriyle karşılaştırarak izleyiciyi hem güldürüyor hem bilgilendiriyor. Kısa sürede 70 binin üzerinde beğeni toplayan içerikte İspanyolca ve Türkçe Kerimcan Durmaz'la esprili şekilde karşılaştırıldı.

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Kerimcan Durmaz'la İspanyolca-Türkçe Dersi

Kerimcan Durmaz'la İspanyolca-Türkçe Dersi

Sosyal medyada dil öğrenme içerikleri gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Bu akımın son örneklerinden biri, Instagram'da 'holaberk' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir hesaptan geldi. Hesabın son videosunda, İspanya ve Türkiye bayraklarının eşliğinde İspanyolca bir cümle söyleniyor, ardından aynı cümlenin Türkçe karşılığı 'Kerimcan Durmaz'la' ekrana düşüyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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