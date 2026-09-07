Kerimcan Durmaz'la İspanyolca-Türkçe Dersi

Sosyal medyada dil öğrenme içerikleri gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor. Bu akımın son örneklerinden biri, Instagram'da 'holaberk' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir hesaptan geldi. Hesabın son videosunda, İspanya ve Türkiye bayraklarının eşliğinde İspanyolca bir cümle söyleniyor, ardından aynı cümlenin Türkçe karşılığı 'Kerimcan Durmaz'la' ekrana düşüyor.