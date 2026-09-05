Sosyal Medya Fenomeni Ozan Rüzgar Dikici Gözaltına Alındı! Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan fenomen Ozan Rüzgar Dikici (ruzgar.ozan.dikici), emniyet güçleri tarafından düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonla gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seren Serengil İle Yaşanan Gerilim
Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı emniyet birimleri, sosyal medya platformlarında genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı paylaşım yapan hesaplara yönelik 5 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın