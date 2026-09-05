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Sosyal Medya Fenomeni Ozan Rüzgar Dikici Gözaltına Alındı! Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?

Sosyal Medya Fenomeni Ozan Rüzgar Dikici Gözaltına Alındı! Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.09.2026 - 19:08
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Sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınan fenomen Ozan Rüzgar Dikici (ruzgar.ozan.dikici), emniyet güçleri tarafından düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonla gözaltına alındı.

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Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?

Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?

Ozan Rüzgar Dikici, sosyal medyada ruzgar.ozan.dikici kullanıcı adıyla paylaştığı eğlence ve kurgu videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya içerik üreticisidir.

Daha önce anneannesinin kafasında yumurta kırdığı tepki çeken video ile gündeme gelmiş ve bu paylaşımı nedeniyle televizyon programlarında genişçe tartışılmıştı. Dikici, sosyal medya hesabında anneannesinin yanında oturduğu sırada aniden kafasında yumurta kırdığı bir video paylaştı. Yaşlı kadının durumdan habersiz görünmesi ve yaşanan anlar, izleyiciler tarafından 'yaşlı istismarı' ve 'saygısızlık' olarak nitelendirilerek sert bir şekilde eleştirildi.

Olayın kısa sürede viral olup tepkilerin büyümesi üzerine konu televizyon programlarına taşındı. Bir magazin programına bağlanan anneannesi, torununun bu hareketi yapacağından önceden haberi olmadığını ve durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Seren Serengil İle Yaşanan Gerilim

Seren Serengil İle Yaşanan Gerilim

Sunucu Seren Serengil'in canlı yayında ve sosyal medyada bu olayı sert sözlerle eleştirmesi üzerine Dikici, Serengil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, yapılan incelemenin ardından dosyada takipsizlik kararı verdi.

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı emniyet birimleri, sosyal medya platformlarında genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı paylaşım yapan hesaplara yönelik 5 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre İçişleri Bakanlığı emniyet birimleri, sosyal medya platformlarında genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı paylaşım yapan hesaplara yönelik 5 ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

'Müstehcenlik' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında şarkıcı Tuğba Ekinci ve Ozan Rüzgar Dikici’nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu devam eden ünlü fenomenin, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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