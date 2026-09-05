Sosyal Medya Fenomeni Ozan Rüzgar Dikici Gözaltına Alındı! Ozan Rüzgar Dikici Kimdir?

Ozan Rüzgar Dikici, sosyal medyada ruzgar.ozan.dikici kullanıcı adıyla paylaştığı eğlence ve kurgu videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan sosyal medya içerik üreticisidir.

Daha önce anneannesinin kafasında yumurta kırdığı tepki çeken video ile gündeme gelmiş ve bu paylaşımı nedeniyle televizyon programlarında genişçe tartışılmıştı. Dikici, sosyal medya hesabında anneannesinin yanında oturduğu sırada aniden kafasında yumurta kırdığı bir video paylaştı. Yaşlı kadının durumdan habersiz görünmesi ve yaşanan anlar, izleyiciler tarafından 'yaşlı istismarı' ve 'saygısızlık' olarak nitelendirilerek sert bir şekilde eleştirildi.

Olayın kısa sürede viral olup tepkilerin büyümesi üzerine konu televizyon programlarına taşındı. Bir magazin programına bağlanan anneannesi, torununun bu hareketi yapacağından önceden haberi olmadığını ve durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.