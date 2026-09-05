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Müstehcenlik Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınmıştı: Tuğba Ekinci Kimdir?

Müstehcenlik Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınmıştı: Tuğba Ekinci Kimdir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.09.2026 - 18:54 Son Güncelleme: 05.09.2026 - 19:33
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Türk pop müzik dünyasına 90'ların sonunda adım atan ve 'O Şimdi Asker' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı, sunucu ve oyuncu Tuğba Ekinci, son dönemde magazin dünyasındaki çıkışlarıyla gündemden düşmüyordu. Ünlü isim, son olarak Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen adli soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerince gözaltına alındı.

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Tuğba Ekinci Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Şarkıları

Tuğba Ekinci Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Şarkıları

Tuğba Ekinci, 2000'li yılların başından itibaren pop müziği, ekran projeleri ve çarpıcı açıklamalarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 'O Şimdi Asker' şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan Ekinci, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve sunuculuk da yapmıştır.

Tuğba Ekinci Kaç Yaşında ve Nereli?

Tuğba Ekinci Kaç Yaşında ve Nereli?

9 Haziran 1977 doğumlu olan Tuğba Ekinci, babasının mesleği dolayısıyla Kars kökenli bir aileden gelmektedir. Eğitimini Pendik Lisesi'nde tamamlamıştır.

Şov Dünyasına Girişi ve Kariyer Adımları

Şov Dünyasına Girişi ve Kariyer Adımları

Tuğba Ekinci'nin medya dünyasına girişi ünlü yönetmen Osman Sınav tarafından keşfedilmesiyle gerçekleşti.

  • Televizyon ve Sunuculuk: Osman Sınav'ın teklifiyle Mavi Düşler dizisinde rol alan Ekinci, ardından Çarkıfelek programında hosteslik yaptı. Kral TV ekranlarında VJ (Video Jockey) olarak sunuculuk deneyimi kazandı.

  • Güzellik Yarışması: 1994 yılında Miss Turkey yarışmasında ilk 20 aday arasına girmeyi başardı.

  • Müzik Kariyeri: Erol Köse ve Şahin Özer ile tanışmasının ardından müzik eğitimi aldı ve şarkıcılığa adım attı. 2005 yılında çıkardığı 'O Şimdi Asker' albümü ve aynı adlı çıkış şarkısı dönemin en büyük hitlerinden biri oldu.

  • Televizyon Programları: Popüler yarışma programı Buzda Dans'a katılan Ekinci, burada finale kadar yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Tuğba Ekinci Neden Gözaltına Alındı?

Tuğba Ekinci Neden Gözaltına Alındı?

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasal süreç doğrultusunda, sosyal medya ağlarında ücretli üyelik veya erişim modelleriyle müstehcen materyal sunduğu iddia edilen kişilere yönelik 5 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında yer aldığı 5 zanlı emniyet güçlerince gözaltına alınırken, adresi tespit edilemeyen bir diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan operasyon anlarına ilişkin kolluk kuvveti görüntülerinin kamuoyuna yansıdığı süreçte, şüphelilerin dijital ortamlarda haksız kazanç karşılığı genel ahlaka aykırı paylaşım yaptıkları gerekçesiyle sorgulandığı ve tutuklama kararından ziyade şu aşamada hukuki tahkikatın gözaltı tedbiriyle sürdürüldüğü öğrenildi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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