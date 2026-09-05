Müstehcenlik Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınmıştı: Tuğba Ekinci Kimdir?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk pop müzik dünyasına 90'ların sonunda adım atan ve 'O Şimdi Asker' şarkısıyla geniş kitlelerce tanınan şarkıcı, sunucu ve oyuncu Tuğba Ekinci, son dönemde magazin dünyasındaki çıkışlarıyla gündemden düşmüyordu. Ünlü isim, son olarak Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen adli soruşturma çerçevesinde emniyet güçlerince gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğba Ekinci Kimdir? Hayatı, Kariyeri ve Şarkıları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuğba Ekinci Kaç Yaşında ve Nereli?
Şov Dünyasına Girişi ve Kariyer Adımları
Tuğba Ekinci Neden Gözaltına Alındı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın