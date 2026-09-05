Müstehcenlik Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınmıştı: Tuğba Ekinci Kimdir?

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasal süreç doğrultusunda, sosyal medya ağlarında ücretli üyelik veya erişim modelleriyle müstehcen materyal sunduğu iddia edilen kişilere yönelik 5 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında yer aldığı 5 zanlı emniyet güçlerince gözaltına alınırken, adresi tespit edilemeyen bir diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Yapılan operasyon anlarına ilişkin kolluk kuvveti görüntülerinin kamuoyuna yansıdığı süreçte, şüphelilerin dijital ortamlarda haksız kazanç karşılığı genel ahlaka aykırı paylaşım yaptıkları gerekçesiyle sorgulandığı ve tutuklama kararından ziyade şu aşamada hukuki tahkikatın gözaltı tedbiriyle sürdürüldüğü öğrenildi.