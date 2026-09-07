Filenin Sultanları Acil Serviste Bile Herkesi Ekrana Kilitledi: “Acılar Unutuldu”

Filenin Sultanları'nın İtalya karşısında kazandığı tarihi zafer, maç heyecanını hastanelerin acil servislerine kadar taşıdı. A Milli Takımımızın mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler acilde sıra bekleyen hastaların bile bizim kızları nasıl büyük bir heyecanla izlediğini gözler önüne serdi. Kısa sürede viral olan bu paylaşım, milli takımın ülkemize yaşattığı gurur ve ortak mutluluğu bir kez daha kanıtladı.

Detaylar 👇