Filenin Sultanları Acil Serviste Bile Herkesi Ekrana Kilitledi: “Acılar Unutuldu”
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Filenin Sultanları'nın İtalya karşısında kazandığı tarihi zafer, maç heyecanını hastanelerin acil servislerine kadar taşıdı. A Milli Takımımızın mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler acilde sıra bekleyen hastaların bile bizim kızları nasıl büyük bir heyecanla izlediğini gözler önüne serdi. Kısa sürede viral olan bu paylaşım, milli takımın ülkemize yaşattığı gurur ve ortak mutluluğu bir kez daha kanıtladı.
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Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi
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Acil serviste sıra bekleyen vatandaşlar bile şampiyonluk heyecanına ortak oldu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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