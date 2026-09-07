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Filenin Sultanları Acil Serviste Bile Herkesi Ekrana Kilitledi: “Acılar Unutuldu”

Filenin Sultanları Acil Serviste Bile Herkesi Ekrana Kilitledi: “Acılar Unutuldu”

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 14:51
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Filenin Sultanları'nın İtalya karşısında kazandığı tarihi zafer, maç heyecanını hastanelerin acil servislerine kadar taşıdı. A Milli Takımımızın mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler acilde sıra bekleyen hastaların bile bizim kızları nasıl büyük bir heyecanla izlediğini gözler önüne serdi. Kısa sürede viral olan bu paylaşım, milli takımın ülkemize yaşattığı gurur ve ortak mutluluğu bir kez daha kanıtladı.

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Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi

Filenin Sultanları'nın İtalya karşısındaki mücadelesi tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. İlk seti kaybeden, ardından yeniden mücadeleye ortak olan Filenin Sultanları, karar setini de kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı. 122 dakika süren karşılaşma boyunca yaşanan heyecan, şampiyonluk sayısıyla birlikte yerini büyük bir gurur ve mutluluğa bıraktı.

Acil serviste sıra bekleyen vatandaşlar bile şampiyonluk heyecanına ortak oldu

Sosyal medyada paylaşılan bu videoda, acil serviste sıra bekleyen çok sayıda vatandaşın hastanenin ekranlarından Filenin Sultanları'nın final maçını takip ettiği görüldü. Ekranlarda karşılaşmanın görüntüleri yayınlanırken, bekleme salonundaki vatandaşların da gözlerini maçtan ayırmadığı anlar dikkat çekti. Görüntüler paylaşımda kullanılan “Acilde acılar unutuldu” ifadesiyle birlikte kısa sürede ilgi gördü. Maçın yalnızca spor salonlarında değil, acil serviste bekleyen vatandaşların arasında da aynı heyecanla takip edilmesi, milli takımın yarattığı ortak mutluluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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