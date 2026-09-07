Herkes Telefonla Videoya Aldı: Carlos Alcaraz Üstünü Çıkarınca Seyircilerin Tepkileri Gündem Oldu!

İspanyol tenisçi gömleğini ve atletini çıkarınca özellikle ön sıralardaki seyirciler hemen telefonlarına sarıldı. Tribünlerde çığlıklar ve kahkahalar yükselirken, bazı taraftarların şaşkın bakışları da kameralara yansıdı. Alcaraz’a bakarken gözlerini kocaman açan bir taraftarın görüntüsü ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ortaya çıkan görüntüler, turnuvanın en eğlenceli anlarından biri olarak izleyicilerin hafızasında yer etti.