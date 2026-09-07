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Herkes Telefonla Videoya Aldı: Carlos Alcaraz Üstünü Çıkarınca Seyircilerin Tepkileri Gündem Oldu!

Herkes Telefonla Videoya Aldı: Carlos Alcaraz Üstünü Çıkarınca Seyircilerin Tepkileri Gündem Oldu!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 16:56

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US Open’da kortta yaşanan mücadele kadar maç sonrasındaki anlar da gündem oldu. Carlos Alcaraz’ın üstünü değiştirdiği sırada yaşananlar, tribünlerdeki seyircilerin tepkileriyle birleşince ortaya sosyal medyanın diline düşen oldukça eğlenceli görüntüler çıktı.

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US Open’da maçın ardından Carlos Alcaraz’ın üstünü değiştirdiği anlar, kortta beklenmedik bir hareketliliğe neden oldu.

US Open’da maçın ardından Carlos Alcaraz’ın üstünü değiştirdiği anlar, kortta beklenmedik bir hareketliliğe neden oldu.

İspanyol tenisçi gömleğini ve atletini çıkarınca özellikle ön sıralardaki seyirciler hemen telefonlarına sarıldı. Tribünlerde çığlıklar ve kahkahalar yükselirken, bazı taraftarların şaşkın bakışları da kameralara yansıdı. Alcaraz’a bakarken gözlerini kocaman açan bir taraftarın görüntüsü ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ortaya çıkan görüntüler, turnuvanın en eğlenceli anlarından biri olarak izleyicilerin hafızasında yer etti.

"Şimdi aynı sahneyi, bir kadının formasını çıkarırken telefonlarına sarılıp gülümseyen erkeklerle hayal ediyorum… Kendi kendime gülüyorum"

"Şimdi aynı sahneyi, bir kadının formasını çıkarırken telefonlarına sarılıp gülümseyen erkeklerle hayal ediyorum… Kendi kendime gülüyorum"
twitter.com

"Bu kadınlar neden tepki görmüyor?"

"Bu kadınlar neden tepki görmüyor?"
twitter.com

"100 tane 40 yaşındaki erkeğin, 23 yaşındaki bir kızın soyunmasını kayda aldığını düşünün"

"100 tane 40 yaşındaki erkeğin, 23 yaşındaki bir kızın soyunmasını kayda aldığını düşünün"
twitter.com

"“Erkek egemenliğindeki alanlarda kadınlar” daha doğal bir ifade"

"“Erkek egemenliğindeki alanlarda kadınlar” daha doğal bir ifade"
twitter.com
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“Roller tersine dönseydi, herkesin aklını kaçıracağı kesin.”

“Roller tersine dönseydi, herkesin aklını kaçıracağı kesin.”
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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