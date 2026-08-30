Görme Yetisini Kaybetti, Rengarenk Çantalar Örerek Hayata Tutundu
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İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Fidan Kılınç, genç yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmedi. 17 yaşında başlayan görme kaybı, 33 yaşında kızı Deniz'i dünyaya getirdiği sırada tamamen görme engeline dönüşen Kılınç'ın hayatı, ailesinin desteğiyle yeniden şekillendi. Örgü örmeye başlayan Kılınç, bugün birbirinden renkli ve özgün çantalar tasarlayıp sipariş üzerine üretiyor. Renkleri telefon uygulamalarıyla ayırt eden ve bazı modelleri tamamen kendi hayal gücüyle ortaya çıkaran Kılınç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de hikâyesiyle benzer durumda olan insanlara ilham veriyor.
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İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Fidan Kılınç, genç yaşta görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.
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Renkleri Telefon Uygulamalarıyla Ayırt Ediyor
"Hayat Yaşamaya Değer"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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