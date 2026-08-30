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Görme Yetisini Kaybetti, Rengarenk Çantalar Örerek Hayata Tutundu

Görme Yetisini Kaybetti, Rengarenk Çantalar Örerek Hayata Tutundu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 15:08
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İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Fidan Kılınç, genç yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen hayata tutunmaktan vazgeçmedi. 17 yaşında başlayan görme kaybı, 33 yaşında kızı Deniz'i dünyaya getirdiği sırada tamamen görme engeline dönüşen Kılınç'ın hayatı, ailesinin desteğiyle yeniden şekillendi. Örgü örmeye başlayan Kılınç, bugün birbirinden renkli ve özgün çantalar tasarlayıp sipariş üzerine üretiyor. Renkleri telefon uygulamalarıyla ayırt eden ve bazı modelleri tamamen kendi hayal gücüyle ortaya çıkaran Kılınç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de hikâyesiyle benzer durumda olan insanlara ilham veriyor.

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İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Fidan Kılınç, genç yaşta görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.

İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Fidan Kılınç, genç yaşta görme kaybıyla karşı karşıya kaldı.

Halk arasında 'tavukkarası' olarak bilinen Stargardt hastalığı nedeniyle 17 yaşından itibaren görme yetisini kaybetmeye başlayan Kılınç, 33 yaşında kızı Deniz'i dünyaya getirirken tamamen görme engelli oldu. Ancak bu durum onun hayattan kopmasına neden olmadı. Kılınç, ailesinin desteğiyle eline yeniden örgü şişlerini aldı ve birbirinden renkli çantalar üretmeye başladı.

Örgüye Dönüşü Kolay Olmadı

Görme yetisini kaybetmeden önce dantel örmeye meraklı olan Fidan Kılınç için örgü aslında yabancı olduğu bir uğraş değildi. Ancak görme yetisini tamamen kaybettikten sonra renkleri seçmek, modelleri takip etmek ve örgü sırasında hataları fark etmek onun için ciddi bir mücadeleye dönüştü.

Bir süre örgüden uzak kalan Kılınç, eşi Erdal ve kızı Deniz'in desteğiyle yeniden denemeye karar verdi. İlk başta 'Yapabilir miyim?' diye kendisini sorgulayan Kılınç, çaba gösterdikçe bu işi başarabileceğini fark etti. Ördüğü çantalar çevresindekiler tarafından beğenilmeye başlayınca hobi olarak yaptığı iş zamanla sipariş aldığı bir uğraşa dönüştü.

Renkleri Telefon Uygulamalarıyla Ayırt Ediyor

Renkleri Telefon Uygulamalarıyla Ayırt Ediyor

Kılınç'ın hazırladığı çantaların en dikkat çekici özelliklerinden biri ise rengarenk ve farklı tasarımlara sahip olmaları. Görme engelli olmasına rağmen renk konusunda tamamen çaresiz olmadığını belirten Kılınç, renkleri tanıyabilen telefon uygulamalarından yardım alıyor. Bunun yanı sıra seçtiği ipleri ve modelleri büyük ölçüde hafızasında tutuyor.

Örgü sırasında zaman zaman ilmek kaçırabildiğini veya aynı rengin farklı tonlarını karıştırabildiğini söyleyen Kılınç, hata yaptığında ise çantayı söküp yeniden örüyor. Bazı modelleri tamamen kendi hayal gücüyle tasarlayan Kılınç, bu süreçte örgünün yalnızca bir el işi olmadığını, kendisi için aynı zamanda bir mücadele alanına dönüştüğünü söylüyor.

Kılınç, sosyal medyada 'Ören Gören Eller' adını verdiği bir hesap da açtı. Burada yaptığı çantaları paylaşan Kılınç'a, çekim ve sipariş süreçlerinde kızı Deniz yardımcı oluyor. Başlangıçta hesabı kendi yaşadığı süreci anlatmak ve benzer durumda olan insanlara cesaret vermek amacıyla açan Kılınç, zamanla gelen siparişlerle aile bütçesine de katkı sağlamaya başladı.

"Hayat Yaşamaya Değer"

"Hayat Yaşamaya Değer"

Yaptığı işin kendisi için taşıdığı anlamın, ortaya çıkan çantaların çok daha ötesinde olduğunu belirten Kılınç, yeniden bir şey üretebildiğini görmekle kendisini daha güçlü hissettiğini ifade ediyor.

Kılınç'ın hikâyesindeki en dikkat çekici noktalardan biri de görme engelinin üretmesine tamamen engel olmasına izin vermemesi. Onun için her yeni çanta, yalnızca satılabilecek bir ürün değil; aynı zamanda 'Yapabilir miyim?' sorusuna verdiği yeni bir cevap.

Kızı Deniz Annesiyle Gurur Duyuyor

Fidan Kılınç'ın 13 yaşındaki kızı Deniz de annesinin bu mücadelesinde önemli bir destekçisi. Sosyal medya için çekilen videolarda annesine yardımcı olan Deniz, ip alışverişlerinde renk seçimlerine de destek oluyor.

Annesinin ortaya çıkardığı çantaların ilgi görmesinden mutlu olduğunu söyleyen Deniz, onun hayata tutunma biçiminin kendisi için de büyük bir örnek olduğunu belirtiyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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