Görme Yetisini Kaybetti, Rengarenk Çantalar Örerek Hayata Tutundu

Halk arasında 'tavukkarası' olarak bilinen Stargardt hastalığı nedeniyle 17 yaşından itibaren görme yetisini kaybetmeye başlayan Kılınç, 33 yaşında kızı Deniz'i dünyaya getirirken tamamen görme engelli oldu. Ancak bu durum onun hayattan kopmasına neden olmadı. Kılınç, ailesinin desteğiyle eline yeniden örgü şişlerini aldı ve birbirinden renkli çantalar üretmeye başladı.

Örgüye Dönüşü Kolay Olmadı

Görme yetisini kaybetmeden önce dantel örmeye meraklı olan Fidan Kılınç için örgü aslında yabancı olduğu bir uğraş değildi. Ancak görme yetisini tamamen kaybettikten sonra renkleri seçmek, modelleri takip etmek ve örgü sırasında hataları fark etmek onun için ciddi bir mücadeleye dönüştü.

Bir süre örgüden uzak kalan Kılınç, eşi Erdal ve kızı Deniz'in desteğiyle yeniden denemeye karar verdi. İlk başta 'Yapabilir miyim?' diye kendisini sorgulayan Kılınç, çaba gösterdikçe bu işi başarabileceğini fark etti. Ördüğü çantalar çevresindekiler tarafından beğenilmeye başlayınca hobi olarak yaptığı iş zamanla sipariş aldığı bir uğraşa dönüştü.