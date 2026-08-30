Flört Uygulamalarından Yorulan Bekarlar, Çareyi LinkedIn'de Buldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.tovima.com/wsj/linkedin-h...
Flört uygulamalarında sağa sola kaydırmaktan, saatlerce süren ama bir türlü buluşmaya dönüşmeyen sohbetlerden yorulan bekarlar, aşkı bulmak için rotayı beklenmedik bir yere çevirdi: LinkedIn. Kariyer yapmak, iş bağlantıları kurmak ve yeni fırsatlar yakalamak için kullanılan platform, son dönemde bazı kullanıcılar için potansiyel partner araştırmasının da adresi haline geldi. Üstelik LinkedIn profillerindeki eğitim, kariyer ve ilgi alanları, klasik flört profillerinden çok daha fazla ipucu veriyor.
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Flört uygulamalarında geçirilen uzun saatler, bitmek bilmeyen eşleşmeler ve sonuçsuz sohbetler bazı bekarları alışılmadık bir alternatife yöneltiyor.
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Cornell Üniversitesi öğrencisi Katie Istomin de bu yöntemi kullananlardan biri.
Üstelik LinkedIn üzerinden başlayan her iletişim yalnızca sanal bir flört olarak kalmıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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