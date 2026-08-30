article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Flört Uygulamalarından Yorulan Bekarlar, Çareyi LinkedIn'de Buldu

Flört Uygulamalarından Yorulan Bekarlar, Çareyi LinkedIn'de Buldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.08.2026 - 14:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Flört uygulamalarında sağa sola kaydırmaktan, saatlerce süren ama bir türlü buluşmaya dönüşmeyen sohbetlerden yorulan bekarlar, aşkı bulmak için rotayı beklenmedik bir yere çevirdi: LinkedIn. Kariyer yapmak, iş bağlantıları kurmak ve yeni fırsatlar yakalamak için kullanılan platform, son dönemde bazı kullanıcılar için potansiyel partner araştırmasının da adresi haline geldi. Üstelik LinkedIn profillerindeki eğitim, kariyer ve ilgi alanları, klasik flört profillerinden çok daha fazla ipucu veriyor.

Kaynak: https://www.tovima.com/wsj/linkedin-h...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Flört uygulamalarında geçirilen uzun saatler, bitmek bilmeyen eşleşmeler ve sonuçsuz sohbetler bazı bekarları alışılmadık bir alternatife yöneltiyor.

Flört uygulamalarında geçirilen uzun saatler, bitmek bilmeyen eşleşmeler ve sonuçsuz sohbetler bazı bekarları alışılmadık bir alternatife yöneltiyor.

İlk bakışta tamamen kariyer ve profesyonel bağlantılar için kullanılan bir platform gibi görünse de LinkedIn, son dönemde romantik ilişki arayanların da dikkatini çekmeye başladı.

Özellikle flört uygulamalarından sıkılan kullanıcılar, potansiyel partnerlerini değerlendirirken LinkedIn profillerinden yararlanıyor. Eğitim geçmişi, çalışılan sektör, kariyer hedefleri ve dahil olunan sosyal kulüpler gibi bilgiler, bazı kullanıcılar için bir kişinin hayat tarzı ve gelecek planları hakkında fikir edinmenin yolu haline gelmiş durumda.

Cornell Üniversitesi öğrencisi Katie Istomin de bu yöntemi kullananlardan biri.

Cornell Üniversitesi öğrencisi Katie Istomin de bu yöntemi kullananlardan biri.

Istomin, zaman ayıracağı kişilerin hedefleriyle kendi hedeflerinin ve yoğun yaşam temposunun uyuşup uyuşmadığını anlamak için adayların LinkedIn profillerini incelediğini söylüyor. Böylece bir flört uygulamasındaki birkaç fotoğraf ve kısa biyografi yerine, karşısındaki kişi hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşabildiğini düşünüyor.

Ancak LinkedIn üzerinden yapılan bu araştırmaların bir de gizlilik tarafı bulunuyor. Platform, kullanıcıların profillerini kimlerin ziyaret ettiğini belirli ölçülerde gösterdiği için bazı kişiler karşı tarafın kendisini fark etmesini istemiyor. Bu nedenle potansiyel partnerlerini daha rahat inceleyebilmek için sahte hesaplar oluşturan kullanıcıların olduğu da belirtiliyor. Kariyer ağı bir anda FBI dosyasına dönmüş durumda.

Üstelik LinkedIn üzerinden başlayan her iletişim yalnızca sanal bir flört olarak kalmıyor.

Üstelik LinkedIn üzerinden başlayan her iletişim yalnızca sanal bir flört olarak kalmıyor.

San Diego'da yaşayan finans danışmanı Amal Hagisufi ile bankacılık sektöründe çalışan Moustafa Madkaur'un hikâyesi bunun dikkat çekici örneklerinden biri.

Hagisufi, ekiplerindeki bir pozisyon için Madkaur'a LinkedIn üzerinden ulaştı. Ancak Madkaur, aralarındaki mesafenin fazla olması nedeniyle iş teklifine başlangıçta olumlu yanıt vermedi. Daha sonra Hagisufi'yi Plenty of Fish adlı flört uygulamasında gören Madkaur, LinkedIn üzerinden yeniden iletişim kurdu.

İlk buluşmalarında klasik flört sohbetlerinden ziyade kariyer ve finansal hedeflerini konuşan çift, zaman içerisinde ilişkilerini ilerletti ve sonunda evlendi.

LinkedIn'in romantik ilişkiler için tasarlanmış bir platform olmadığı açık. Hatta platformun kullanım amacı profesyonel bağlantılar kurmak ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek. Buna rağmen flört uygulamalarından uzaklaşan bazı kullanıcılar için LinkedIn, potansiyel partnerleri daha yakından tanımanın farklı bir yolu haline geliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın