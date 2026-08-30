Flört Uygulamalarından Yorulan Bekarlar, Çareyi LinkedIn'de Buldu

İlk bakışta tamamen kariyer ve profesyonel bağlantılar için kullanılan bir platform gibi görünse de LinkedIn, son dönemde romantik ilişki arayanların da dikkatini çekmeye başladı.

Özellikle flört uygulamalarından sıkılan kullanıcılar, potansiyel partnerlerini değerlendirirken LinkedIn profillerinden yararlanıyor. Eğitim geçmişi, çalışılan sektör, kariyer hedefleri ve dahil olunan sosyal kulüpler gibi bilgiler, bazı kullanıcılar için bir kişinin hayat tarzı ve gelecek planları hakkında fikir edinmenin yolu haline gelmiş durumda.