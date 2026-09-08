Bir Makyaj Sanatçısının Kendini İngiliz'den Türk Kızına Dönüştürdüğü Makyaj Beğeni Topladı

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Güzellik algısı kültürden kültüre ciddi farklılıklar gösteriyor. Bu fark da dolayısıyla o ülkenin giyim ve makyaj stiline yansıyor. Bunda elbette her milletin kendine has fiziksel özelliklerinin de payı büyük. Her ne kadar makyaj trendleri dönem dönem değişse de bazı temel kurallar asla değişmiyor.
Farklı kültürlerin makyaj trendlerini analiz ederek kendi yüzünde deneyen içerik üreticisi, son olarak 'Türk Kızı' makyajını denedi. Bir İngiliz'den Türk kızına dönüştüğü makyaj, Türklerden tam not aldı.
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Peki Türk makyajında öne çıkanlar neler?
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"Tipik 'Türkan Şoray' görünümünden korkuyordum, çünkü insanlar bunu Türk kadınlarının günlük makyajıyla karıştırıyor, bu mükemmel bir örnek, teşekkür ederim 😘"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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