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Bir Makyaj Sanatçısının Kendini İngiliz'den Türk Kızına Dönüştürdüğü Makyaj Beğeni Topladı

Bir Makyaj Sanatçısının Kendini İngiliz'den Türk Kızına Dönüştürdüğü Makyaj Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2026 - 22:06

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Güzellik algısı kültürden kültüre ciddi farklılıklar gösteriyor. Bu fark da dolayısıyla o ülkenin giyim ve makyaj stiline yansıyor. Bunda elbette her milletin kendine has fiziksel özelliklerinin de payı büyük. Her ne kadar makyaj trendleri dönem dönem değişse de bazı temel kurallar asla değişmiyor. 

Farklı kültürlerin makyaj trendlerini analiz ederek kendi yüzünde deneyen içerik üreticisi, son olarak 'Türk Kızı' makyajını denedi. Bir İngiliz'den Türk kızına dönüştüğü makyaj, Türklerden tam not aldı. 

Kaynak

Kaynak: https://www.instagram.com/p/Dc5jM0cCpEi/
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Peki Türk makyajında öne çıkanlar neler?

Peki Türk makyajında öne çıkanlar neler?

Türk kızı estetiğinde en çok öne çıkan unsurlar doğal kontür hatları, dolgun gösterilen dudaklar, dağınık ama özenli kaşlar, bakışları ön plana çıkaran gür kirpikler ve belirgin eyeliner hatları. Makyaj sanatçısı da cilt hazırlığından başlayarak krem ürünler, sıvı aydınlatıcılar ve jel yapıda kaş sabitleyicilerle cildine o karakteristik hacimli ve canlı görünümü kazandırdı. Yüzün doğal yapısını tamamen değiştiren bu kontür ve makyaj illüzyonları, izleyenlerin beğenisini topladı. Ayrıca ulaştığı görünümün gerçekten Türkiye'deki kadınların makyaj stilini yansıtıyor olması da ayrıca hayran bıraktı.

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"Tipik 'Türkan Şoray' görünümünden korkuyordum, çünkü insanlar bunu Türk kadınlarının günlük makyajıyla karıştırıyor, bu mükemmel bir örnek, teşekkür ederim 😘"

"Tipik 'Türkan Şoray' görünümünden korkuyordum, çünkü insanlar bunu Türk kadınlarının günlük makyajıyla karıştırıyor, bu mükemmel bir örnek, teşekkür ederim 😘"

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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