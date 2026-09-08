Bir Makyaj Sanatçısının Kendini İngiliz'den Türk Kızına Dönüştürdüğü Makyaj Beğeni Topladı

Güzellik algısı kültürden kültüre ciddi farklılıklar gösteriyor. Bu fark da dolayısıyla o ülkenin giyim ve makyaj stiline yansıyor. Bunda elbette her milletin kendine has fiziksel özelliklerinin de payı büyük. Her ne kadar makyaj trendleri dönem dönem değişse de bazı temel kurallar asla değişmiyor.

Farklı kültürlerin makyaj trendlerini analiz ederek kendi yüzünde deneyen içerik üreticisi, son olarak 'Türk Kızı' makyajını denedi. Bir İngiliz'den Türk kızına dönüştüğü makyaj, Türklerden tam not aldı.

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