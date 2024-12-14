İzmir'de "Soğuktan Öleceğim" Diyerek Yardım İsteyen Vatandaş Bugün Aynı Yerde Ölü Bulundu

Soğuk havalar aniden bastırdı. Ülkenin dört bir yanı soğuk havaların etkisi altına girdi. Bununla beraber barınma ve ısınma sorunları da gün yüzüne çıktı. İzmir'de yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi. 'Soğuktan öleceğim' diyerek yardım isteyen bir vatandaş, bugün aynı yerde ölü bulundu.
UYARI: Hassas Görüntü!
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İzmir'in Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde bir apartmanın altında yaşayan bir vatandaş, "Soğuktan öleceğim" diyerek yardım istemiş, o anlar başka bir vatandaş tarafından yetkililere gönderilmek üzere görüntülenmişti.
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58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde videonun çekildiği yerde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Kale'nin bedeninde darp izine rastlamadı.
Vatandaş bu video ile yardım istemişti;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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