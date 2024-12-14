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İzmir'de "Soğuktan Öleceğim" Diyerek Yardım İsteyen Vatandaş Bugün Aynı Yerde Ölü Bulundu

İzmir'de "Soğuktan Öleceğim" Diyerek Yardım İsteyen Vatandaş Bugün Aynı Yerde Ölü Bulundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 18:33

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Soğuk havalar aniden bastırdı. Ülkenin dört bir yanı soğuk havaların etkisi altına girdi. Bununla beraber barınma ve ısınma sorunları da gün yüzüne çıktı. İzmir'de yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi. 'Soğuktan öleceğim' diyerek yardım isteyen bir vatandaş, bugün aynı yerde ölü bulundu.

UYARI: Hassas Görüntü!

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İzmir'in Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde bir apartmanın altında yaşayan bir vatandaş, "Soğuktan öleceğim" diyerek yardım istemiş, o anlar başka bir vatandaş tarafından yetkililere gönderilmek üzere görüntülenmişti.

İzmir'in Buca ilçesi Güven Mahallesi'nde bir apartmanın altında yaşayan bir vatandaş, "Soğuktan öleceğim" diyerek yardım istemiş, o anlar başka bir vatandaş tarafından yetkililere gönderilmek üzere görüntülenmişti.

58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde videonun çekildiği yerde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Kale'nin bedeninde darp izine rastlamadı.

58 yaşındaki Adnan Kale, sabah saatlerinde videonun çekildiği yerde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Kale'nin bedeninde darp izine rastlamadı.

UYARI: Hassas Görüntü!

Vatandaş bu video ile yardım istemişti;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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