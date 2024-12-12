Suriye’de Bir Hapishanede Yayın Yapan CNN Ekibi Rejimin Yıkıldığından Habersiz Bir Mahkum Buldu

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de 13 yıllık iş savaş sona erdi. Esad Rejim'i 12 günlük hareketliliğin arından sona erdi. Rejimin yıkıldığının ilan edilmesinin ardından Suriye'de peş peşe gündem olan olaylar yaşandı. Bunlardan en çok öne çıkan da rejim tarafından tutuklanan mahkumların hapisten çıkarılmasıydı. Bir anda kendilerini sokakta bulan mahkumlar ne olduğunu anlam verememiş, sokaktaki insanlara ne olduğunu sormuşlardı.
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CNN ekibi, Suriye’de gizli bir hapishanede yayın yaparken olaylardan habersiz tek başına yatan bir mahkum buldu.
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Muhabir Clarissa Ward'ın çok korktuğu, ardından mahkuma su içirdiği o anların sahte olduğu iddia edildi.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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