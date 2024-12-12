Suriye’de Bir Hapishanede Yayın Yapan CNN Ekibi Rejimin Yıkıldığından Habersiz Bir Mahkum Buldu

Geçtiğimiz günlerde Suriye'de 13 yıllık iş savaş sona erdi. Esad Rejim'i 12 günlük hareketliliğin arından sona erdi. Rejimin yıkıldığının ilan edilmesinin ardından Suriye'de peş peşe gündem olan olaylar yaşandı. Bunlardan en çok öne çıkan da rejim tarafından tutuklanan mahkumların hapisten çıkarılmasıydı. Bir anda kendilerini sokakta bulan mahkumlar ne olduğunu anlam verememiş, sokaktaki insanlara ne olduğunu sormuşlardı.