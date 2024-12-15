Friends Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Oynaması Muhtemel 8 Oyuncu
Friends Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Oynaması Muhtemel 8 Oyuncu
Efsanevi sitcom dizisi Friends, yıllardır izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir yapım. Peki, bu dizi Türkiye’de yeniden çekilseydi, karakterleri hangi Türk oyuncular canlandırırdı? Tüm ekibi yerel bir uyarlamada hayal etmek eğlenceli olmaz mıydı? Fiziksel benzerliklerine dikkat ederek ama en çok oyunculuk tarzları göz önüne alınarak, dizinin enerjisine uygun bir kadro oluşturduk. İşte, Friends’in Türk versiyonu için düşündüğümüz olası oyuncu seçimleri!
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1. Rachel Green (Jennifer Aniston) - Serenay Sarıkaya
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2. Monica Geller (Courteney Cox) - Demet Evgar
3. Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) - Aysun Kayacı
4. Ross Geller (David Schwimmer) - Engin Günaydın
5. Chandler Bing (Matthew Perry) - Çağlar Çorumlu
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6. Joey Tribbiani (Matt LeBlanc) - Çağlar Ertuğrul
7. Janice (Maggie Wheeler) - Gupse Özay
8. Gunther (James Michael Tyler) - Mahir İpek
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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