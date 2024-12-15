Friends Dizisi Türkiye'de Çekilseydi Oynaması Muhtemel 8 Oyuncu

Efsanevi sitcom dizisi Friends, yıllardır izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir yapım. Peki, bu dizi Türkiye’de yeniden çekilseydi, karakterleri hangi Türk oyuncular canlandırırdı? Tüm ekibi yerel bir uyarlamada hayal etmek eğlenceli olmaz mıydı? Fiziksel benzerliklerine dikkat ederek ama en çok oyunculuk tarzları göz önüne alınarak, dizinin enerjisine uygun bir kadro oluşturduk. İşte, Friends’in Türk versiyonu için düşündüğümüz olası oyuncu seçimleri!