Ezel Hollywood'a Uyarlansa Hangi Yabancı Oyuncular Ekranın Tozunu Attırırdı?
Ezel Hollywood'a Uyarlansa Hangi Yabancı Oyuncular Ekranın Tozunu Attırırdı?
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel, entrikalarla dolu hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle aklımıza kazındı. Gelin bu efsane diziye alternatif bir kadro oluşturalım. Hem dizi severlerin hem de sinemaseverlerin hayal gücünü harekete geçirecek yeni isimlerler! Ezel, Eyşan, Cengiz ve Ramiz Karaeski gibi ikonik karakterlere dünya çapında hangi ünlü isimler hayat verebilirdi? İşte Ezel'in uluslararası versiyonuna uygun olabilecek isimler...
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9. Şebnem - Margot Robbie
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8. Temmuz - Cillian Murphy
7. Bahar - Lily Collins
6. Kenan - Ralph Fiennes
5. Ramiz Karaeski - Anthony Hopkins
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4. Ali - Tom Hardy
3. Cengiz - Christian Bale
2. Eyşan - Eva Green
1. Ezel - Oscar Isaac
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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