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Ezel Hollywood'a Uyarlansa Hangi Yabancı Oyuncular Ekranın Tozunu Attırırdı?

Ezel Hollywood'a Uyarlansa Hangi Yabancı Oyuncular Ekranın Tozunu Attırırdı?

Ezel
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.12.2024 - 19:36

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olan Ezel, entrikalarla dolu hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle aklımıza kazındı. Gelin bu efsane diziye alternatif bir kadro oluşturalım. Hem dizi severlerin hem de sinemaseverlerin hayal gücünü harekete geçirecek yeni isimlerler! Ezel, Eyşan, Cengiz ve Ramiz Karaeski gibi ikonik karakterlere dünya çapında hangi ünlü isimler hayat verebilirdi? İşte Ezel'in uluslararası versiyonuna uygun olabilecek isimler...

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9. Şebnem - Margot Robbie

9. Şebnem - Margot Robbie

8. Temmuz - Cillian Murphy

8. Temmuz - Cillian Murphy

7. Bahar - Lily Collins

7. Bahar - Lily Collins

6. Kenan - Ralph Fiennes

6. Kenan - Ralph Fiennes

5. Ramiz Karaeski - Anthony Hopkins

5. Ramiz Karaeski - Anthony Hopkins
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4. Ali - Tom Hardy

4. Ali - Tom Hardy

3. Cengiz - Christian Bale

3. Cengiz - Christian Bale

2. Eyşan - Eva Green

2. Eyşan - Eva Green

1. Ezel - Oscar Isaac

1. Ezel - Oscar Isaac

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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