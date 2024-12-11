Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in Necla'ya Mezuniyet Hediyesi Aldığı Çeyreğin Fiyatı Uzaklara Daldırdı

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz sahnelerinden biri: Ali Rıza Bey'in Necla'ya mezuniyet hediyesi olarak aldığı çeyrek altın! Sosyal medyada yeniden gündem olan o sahnede altının fiyatı dikkatimizi çekti. Ali Rıza Bey cebinden 100 lira çıkardı. Çeyrek altın almak için bakın ne kadar ödedi? Şimdi olsa o fiyata yine de altın alır mıydı? Gelin, 2006 yılı ekonomisini Yaprak Dökümü üzerinden inceleyelim...