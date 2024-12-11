Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in Necla'ya Mezuniyet Hediyesi Aldığı Çeyreğin Fiyatı Uzaklara Daldırdı
Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey'in Necla'ya Mezuniyet Hediyesi Aldığı Çeyreğin Fiyatı Uzaklara Daldırdı
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz sahnelerinden biri: Ali Rıza Bey'in Necla'ya mezuniyet hediyesi olarak aldığı çeyrek altın! Sosyal medyada yeniden gündem olan o sahnede altının fiyatı dikkatimizi çekti. Ali Rıza Bey cebinden 100 lira çıkardı. Çeyrek altın almak için bakın ne kadar ödedi? Şimdi olsa o fiyata yine de altın alır mıydı? Gelin, 2006 yılı ekonomisini Yaprak Dökümü üzerinden inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaprak Dökümü'nün unutulmaz sahnelerinden biri: Ali Rıza Bey'in Necla'ya mezuniyet hediyesi olarak aldığı çeyrek altın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada yeniden gündem olan bu sahnede Ali Rıza Bey'in cüzdanında 100 lira olmasına mı üzülelim, yoksa çeyrek altına verdiği parayı görüp kendi halimize mi, bilemedik.
Ali Rıza Bey o dönem Necla'ya aldığı çeyrek altına 80 tl para veriyor. 2006 yılında çekilen dizinin üzerinden tam 18 yıl geçti.
İçimizi dağlayan o sahne:
Bugün çeyrek altın fiyatı 5.122,03 TL. Çeyrek altın, 2006’dan 2024’e tam 64 kat artmış! 2006’da çeyrek altın 47 USD iken bugün yaklaşık 147 USD. Yani dolar bazında da 3 katına yakın bir artış yaşanmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2006 yılında asgari ücret yaklaşık 350 TL iken bir kişi maaşıyla 4,4 çeyrek altın alabiliyordu. 2024’te asgari ücret 32.000 TL civarında. Ancak maaşıyla yalnızca 6,25 çeyrek altın alınabiliyor.
Altın fiyatları, hem Türk lirasındaki değer kaybı hem de altının küresel değer kazanmasıyla yıllar içinde dramatik bir şekilde yükseldi. Bugün, Necla’nın mezuniyet hediyesini almak için Ali Rıza Bey’in bütçesini birkaç kez gözden geçirmesi gerekirdi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Asgari ücret ne ara 32000₺ oldu. 2024’te çeyrek altın 32 bin lira diye haber yapıyorsunuz. Haberi yapan haberi okumuyor sanırım. Çoluk çocuğa iş vereceğinize... Devamını Gör
Beynim yandı bu nasil hesaplama.
o dönemler çok iyiymiş gibi insanları aptal yerine koymayın yerlerdeydi asgari ücret o zaman asgari ücret 2006 yılında 380 bide istanbulda kira ödediğini düş... Devamını Gör