Kızılcık Şerbeti Final mi Yapacak? Dizideki Ayrılık İddialarına Yapımcı Yanıt Verdi!
Kızılcık Şerbeti Final mi Yapacak? Dizideki Ayrılık İddialarına Yapımcı Yanıt Verdi!
Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dizinin ünlü yönetmeni 'ketche' lakaplı Hakan Kırkavaç'ın diziden ayrıldığı konuşulmaya başlamıştı. Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, konuya açıklık getirdi. Turgut, ketche'nin bir filmle anlaştığını ve yeni sezonda Kızılcık Şerbeti ekibinde olmayacağını duyurdu.
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3 sezondur ekranda hakimiyet kuran sevilen dizi Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda bazı iddialar ortaya atıldı.
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Dizide ayrılık rüzgarları estiğine dair konuşulanlar arasında Kızılcık Şerbeti'nin ünlü yönetmeni Ketche (Hakan Kırvavaç)'nin ayrıldığı vardı.
Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, konuya açıklık getirdi. Turgut, henüz bir ayrılık olmasa da bu sezonun son olduğunu duyurdu. En azından yönetmenle yolun sonuna geliyorlar.
Ketche'nin yeni bir proje ile anlaştığını söyleyen Turgut, Haziran sonrası yönetmenin diziden ayrılacağını açıkladı.
Yani, Kızılcık Şerbeti sezon sonunda başarılı yönetmenle yollarını ayıracak. Hal böyle olunca "Acaba dizi de biter mi?" sorusu akıllara gelmiyor değil.
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3 sezon boyunca reytinglerde büyük bir başarı yakalayan Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda zirvede bırakarak final yapabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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