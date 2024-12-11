Kızılcık Şerbeti Final mi Yapacak? Dizideki Ayrılık İddialarına Yapımcı Yanıt Verdi!

Kızılcık Şerbeti ile ilgili son zamanlarda bazı iddialar ortaya atılmıştı. Dizinin ünlü yönetmeni 'ketche' lakaplı Hakan Kırkavaç'ın diziden ayrıldığı konuşulmaya başlamıştı. Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, konuya açıklık getirdi. Turgut, ketche'nin bir filmle anlaştığını ve yeni sezonda Kızılcık Şerbeti ekibinde olmayacağını duyurdu.