Milyoner'de Oktay Kaynarca'ya Laz Ziya 'Taklidi Yapmaya Çalışan' Yarışmacının Yerine Utandık

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine güldüren anlara neden oldu. Onur Yıldırım geçtiğimiz bölüm taklit yeteneğinden bahsedince ünlü sunucu göstermesini teklif etti. Yıldırım, Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Laz Ziya' karakterini canlandırdı. Ancak pek benzetemeyince sosyal medyanın diline düştü. Taklit yaptığı sırada onu izleyen kuzeninin yüzünü dönmesi de gözden kaçmadı. Anlayacağınız bugün de birinin yerine utandık.