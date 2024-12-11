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Milyoner'de Oktay Kaynarca'ya Laz Ziya 'Taklidi Yapmaya Çalışan' Yarışmacının Yerine Utandık

Milyoner'de Oktay Kaynarca'ya Laz Ziya 'Taklidi Yapmaya Çalışan' Yarışmacının Yerine Utandık

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.12.2024 - 13:50

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması yine güldüren anlara neden oldu. Onur Yıldırım geçtiğimiz bölüm taklit yeteneğinden bahsedince ünlü sunucu göstermesini teklif etti. Yıldırım, Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Laz Ziya' karakterini canlandırdı. Ancak pek benzetemeyince sosyal medyanın diline düştü. Taklit yaptığı sırada onu izleyen kuzeninin yüzünü dönmesi de gözden kaçmadı. Anlayacağınız bugün de birinin yerine utandık.

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Kim Milyoner Olmak İster programında Onur Yıldırım, “Bir sürü taklit yapıyorum. Bunlar arasında Laz Ziya, Orço, Yaban, Recep İvedik gibi isimler var." deyince Oktay Kaynarca göstermesini istedi.

Kim Milyoner Olmak İster programında Onur Yıldırım, “Bir sürü taklit yapıyorum. Bunlar arasında Laz Ziya, Orço, Yaban, Recep İvedik gibi isimler var." deyince Oktay Kaynarca göstermesini istedi.

Yarışmacı, Kurtlar Vadisi'nde oynamış oyuncu Oktay Kaynarca'nın karşısında aynı diziden Laz Ziya karakterini canlandırmayı tercih etti.

Yarışmacı, Kurtlar Vadisi'nde oynamış oyuncu Oktay Kaynarca'nın karşısında aynı diziden Laz Ziya karakterini canlandırmayı tercih etti.

Ancak yarışmacı vaat ettiği kadar benzetemeyince sosyal medyada fena goygoy malzemesi oldu. O sırada onu desteklemek için gelen kuzeninin hareketi de gözden kaçmadı.

Ancak yarışmacı vaat ettiği kadar benzetemeyince sosyal medyada fena goygoy malzemesi oldu. O sırada onu desteklemek için gelen kuzeninin hareketi de gözden kaçmadı.

İşte o anlar:

Kuzeninin o hareketine sosyal medyada böyle yazıldı👇🏻

Kuzeninin o hareketine sosyal medyada böyle yazıldı👇🏻
twitter.com
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twitter.com

Sosyal medyadan gelen yorumlar yüzünden "Abi hiç sevenin yokmuş" diye yazıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sosyal medyadan gelen yorumlar yüzünden "Abi hiç sevenin yokmuş" diye yazıldı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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