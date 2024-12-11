Erken Final Yapıp Unutuluyorlar: Okan Bayülgen'den Dizilerin Tutmaması ile İlgili Sert Eleştiri
Erken Final Yapıp Unutuluyorlar: Okan Bayülgen'den Dizilerin Tutmaması ile İlgili Sert Eleştiri
Kaynak: https://x.com/muge_dag70/status/18654...
Sezona büyük umutlarla başlayan diziler peş peşe final kararı aldı. Kimisi birkaç bölüm ekranda kalmayı başardı. Kimisi ise 3 bölüm ekrana tutunabildi. Dizilerin vaziyeti hakkında Okan Bayülgen yorum yaptı. Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'a Dizileri sert dilde eleştiren ünlü televizyoncu 'Çok kötüler' yorumunu yaptı. Sizce, Bayülgen eleştirisinde haklı mı? İşte o açıklaması...
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Yeni sezonda televizyonda yayınlanan dizilerden birçoğu erkenden veda etti. Kimisi reyting engeline takıldı, kimisi maddi koşullar nedeniyle final yaptı.
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Büyük umutlarla yola çıkan dizilerin erken final yapmasını ünlü televizyoncu Okan Bayülgen eleştirdi.
Diziler hakkında sert konuşan Bayülgen, "Çok kötü diziler yapılıyor." diye eleştirdi. Kendisini bir süredir ekran göremediğimiz Bayülgen "Ama tabii orada arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili kötü bir şey söylemiyorum. En azından çok önemli bir yaşam kaynağı oyuncular için. Sadece tiyatro yetmez." diye konuştu.
Siz Bayülgen'in bu açıklaması ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Dizilerin giderek birbirine benzediğini ve sıkıcılaştığını düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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