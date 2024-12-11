Erken Final Yapıp Unutuluyorlar: Okan Bayülgen'den Dizilerin Tutmaması ile İlgili Sert Eleştiri

Sezona büyük umutlarla başlayan diziler peş peşe final kararı aldı. Kimisi birkaç bölüm ekranda kalmayı başardı. Kimisi ise 3 bölüm ekrana tutunabildi. Dizilerin vaziyeti hakkında Okan Bayülgen yorum yaptı. Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'a Dizileri sert dilde eleştiren ünlü televizyoncu 'Çok kötüler' yorumunu yaptı. Sizce, Bayülgen eleştirisinde haklı mı? İşte o açıklaması...