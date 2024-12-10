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Günümüz Popüler Dizilerine Bir Ödül Verecek Olduk: Bakın Hangi Dizi Ne Ödülü Aldı?

Günümüz Popüler Dizilerine Bir Ödül Verecek Olduk: Bakın Hangi Dizi Ne Ödülü Aldı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.12.2024 - 18:59

Diziler, hayatımızın bir parçası haline geldi; kimi zaman bizi güldürüyor, kimi zaman düşündürüyor, bazen de gözyaşlarına boğuyor. Her biri kendi hikayesi, oyunculukları ve yarattığı atmosferle izleyicilerin kalbinde taht kuruyor. Peki, popüler diziler bir ödül törenine katılsaydı hangi ödülleri hak ederdi? Bu yazıda, sevilen dizilere hem eğlenceli hem de biraz düşündüren ödüller verdik. Hazırsanız, ekranların yıldızlarını farklı bir açıdan tanımaya başlayalım!

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1. Kızıl Goncalar - Yılın En İyi Mesaj Veren Dizisi

1. Kızıl Goncalar - Yılın En İyi Mesaj Veren Dizisi

Siyasi ve ideolojik alt yapı ile sık sık göndermeler yapan diziye de bu yakışırdı.

2. Kızılcık Şerbeti - Altın Kaos Ödülü

2. Kızılcık Şerbeti - Altın Kaos Ödülü

Kaos, deyince de Şerbo'muzun eline kimse su dökemez.

3. İnci Taneleri - En İyi Göbek Dansı Ödülü

3. İnci Taneleri - En İyi Göbek Dansı Ödülü

Dilber'in hakını verelim.

4. Yalı Çapkını - Altın Gına Ödülü

4. Yalı Çapkını - Altın Gına Ödülü

Yalı Çapkını'nın artık bitmesi gerektiğine inananlar kulübü oyladı.

5. Teşkilat - Yılın En Aksiyon Damarımızı Kabartan Dizisi

5. Teşkilat - Yılın En Aksiyon Damarımızı Kabartan Dizisi

İzlerken ve izledikten sonra başka birisi olanlar el kaldırsın!

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6. Arka Sokaklar - En Uzun Soluklu Dizi Ödülü

6. Arka Sokaklar - En Uzun Soluklu Dizi Ödülü

19 yıldır (19 sezon) yayınlanan Arka Sokaklar, daha ne olsun!

7. Gönül Dağı - Ağlatırken Bu Kadar Güldüren Tek Dizi

7. Gönül Dağı - Ağlatırken Bu Kadar Güldüren Tek Dizi

Gönül Dağı bu kadar hüzünlü bir hikayeyi nasıl bu kadar güldürerek anlatıyorsa artık!

8. Sandık Kokusu - Yılın En İyi 180 Derece Dönen Dizisi

8. Sandık Kokusu - Yılın En İyi 180 Derece Dönen Dizisi

İkinci sezon bambaşka bir diziye dönüşen Sandık Kokusu'na bu ödül yakışırdı.

9. Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... - En İyi Roman Havası Ödülü

9. Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... - En İyi Roman Havası Ödülü

Nur'un en az 3 bölümdür istikrarlı şekilde göbek atmasına saygımı sonsuz!

10. Siyah Kalp - Altın Cringe Ödülü

10. Siyah Kalp - Altın Cringe Ödülü

Cihan karakteri iyilik meleği gibi gelip Sevilay'a tecavüz etti. Yetmedi tehdit etti. Melek'i hamile bırakınca da Melek bunu vurdu. Bu hikaye buradan buraya nasıl geldi, kardeşim?

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11. Hudutsuz Sevda - Altın Libido Ödülü

11. Hudutsuz Sevda - Altın Libido Ödülü

Sürükleyici aşk hikayesi ile çok sevilen Hudutsuz Sevda'ya bu yakışırdı.

12. Bahar - Koca Bir Gülümseme

12. Bahar - Koca Bir Gülümseme

Ekranda çiçekler açtıran Bahar geldiğinden beri her Salı daha bir güzel sanki!

13. Bir Gece Masalı - En Erotik İlk Bölüm Ödülü

13. Bir Gece Masalı - En Erotik İlk Bölüm Ödülü

Erotik abdest sahnesi ile ekrana damgasını vuran diziye de bu yakışırdı.

14. Yabani - Asla Final Yapamama Ödülü

14. Yabani - Asla Final Yapamama Ödülü

Yabani sürekli bir şey çıkarak asla final yapamaması ile şöhretini koruyor.

15. Uzak Şehir - Kendi Reyting Rekorunu Kıran Ödülü

15. Uzak Şehir - Kendi Reyting Rekorunu Kıran Ödülü

Her bölüm reytinginin üstüne çıkararak Pazartesi'nin lideri olan Uzak Şehir, bunu hak etti!

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Sizce hangi dizi ne ödülü almalı? Yorumlarda bize yazın...

Sizce hangi dizi ne ödülü almalı? Yorumlarda bize yazın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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