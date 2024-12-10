Zirve Onun Oldu: 2024 Yılında Google'da En Çok Aratılan Türk Dizisi Belli Oldu!
Zirve Onun Oldu: 2024 Yılında Google'da En Çok Aratılan Türk Dizisi Belli Oldu!
Kaynak: https://trends.withgoogle.com/tr/year...
2024 yılı, televizyon ve dijital platformlarda Türk dizilerinin altın çağını yaşadığı bir dönem oldu. Her hafta olay yaratan sahneler, sosyal medyada gündemden düşmeyen karakterler ve sürükleyici hikayelerle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımlar vardı. Google arama trendleri de bu ilgiyi doğrular nitelikte! Bu yıl, hangi dizi en çok aratıldı? İşte yılın en çok aratılan ve izleyicilerin hafızasına kazınan Türk dizisi! Ağzınızı açık bırakacak o liste...
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Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok arananlar listesini yayınladı! Kelimelerden sorulara, filmlerden dizilere kadar birçok kategoride merak edilenler ortaya çıktı.
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2024’ün en popüler Türk dizileri listesi de sonunda belli oldu. En çok aranan dizi, aslında tahmin edebileceğiniz bir yapım! İşte Google’da bu yıl en çok aratılan 10 Türk dizisi👇
10. Bir Gece Masalı
9. Prens
8. Bahar
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7. Mahsun J
6. Deha
5. Şahane Hayatım
4. Hudutsuz Sevda
3. İnci Taneleri
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2. Kızıl Goncalar
1. Gaddar
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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