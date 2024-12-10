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Zirve Onun Oldu: 2024 Yılında Google'da En Çok Aratılan Türk Dizisi Belli Oldu!

Zirve Onun Oldu: 2024 Yılında Google'da En Çok Aratılan Türk Dizisi Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.12.2024 - 13:34

2024 yılı, televizyon ve dijital platformlarda Türk dizilerinin altın çağını yaşadığı bir dönem oldu. Her hafta olay yaratan sahneler, sosyal medyada gündemden düşmeyen karakterler ve sürükleyici hikayelerle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımlar vardı. Google arama trendleri de bu ilgiyi doğrular nitelikte! Bu yıl, hangi dizi en çok aratıldı? İşte yılın en çok aratılan ve izleyicilerin hafızasına kazınan Türk dizisi! Ağzınızı açık bırakacak o liste...

Kaynak: https://trends.withgoogle.com/tr/year...
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Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok arananlar listesini yayınladı! Kelimelerden sorulara, filmlerden dizilere kadar birçok kategoride merak edilenler ortaya çıktı.

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok arananlar listesini yayınladı! Kelimelerden sorulara, filmlerden dizilere kadar birçok kategoride merak edilenler ortaya çıktı.

2024’ün en popüler Türk dizileri listesi de sonunda belli oldu. En çok aranan dizi, aslında tahmin edebileceğiniz bir yapım! İşte Google’da bu yıl en çok aratılan 10 Türk dizisi👇

2024’ün en popüler Türk dizileri listesi de sonunda belli oldu. En çok aranan dizi, aslında tahmin edebileceğiniz bir yapım! İşte Google’da bu yıl en çok aratılan 10 Türk dizisi👇

10. Bir Gece Masalı

10. Bir Gece Masalı

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşku'nun başrollerindeki dizi

9. Prens

9. Prens

Giray Altınok'un dizisi Prens olmazsa olmazdı!

8. Bahar

8. Bahar

Ekranlarda çiçek açtıran Bahar dizisi elbette listede!

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7. Mahsun J

7. Mahsun J

Sosyal medya fenomeni Mahsun Karaca'nın oynadığı komedi dizisi 6. sırada!

6. Deha

6. Deha

Aras Bulut İynemli'nin ekrana döndüğü Deha şüphesiz son zamanların en çok konuşulan yapımlarından ve 5. sırada!

5. Şahane Hayatım

5. Şahane Hayatım

5 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan 30. bölümü ile final yapan dizi birçoğumuzun içinde uhde kalmıştı. Şahane Hayatım 4. sırada.

4. Hudutsuz Sevda

4. Hudutsuz Sevda

Başrollerini Deniz Can Aktaş, Miray Daner'in paylaştığı Hudutsuz Sevda 3. sırada!

3. İnci Taneleri

3. İnci Taneleri

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı İnci Taneleri, Dilber danslarıyla çok konuşulmuştu. İkinci sırada yerini aldı.

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2. Kızıl Goncalar

2. Kızıl Goncalar

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı efsane dizi Kızıl Goncalar 2. sıraya yerleşti!

1. Gaddar

1. Gaddar

Ziirvede Gaddar var! Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın oynadığı dizi yılın en çok aratılan dizisi oldu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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