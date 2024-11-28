Ekranda Çiçek Açtıran Bahar Dizisinde Aşka ve Hayata Dair Umudumuzu Tazeleyen Tokat Gibi Replikler

Show TV'nin dizisi Bahar ilk yayınlandığında 'Aranan kan bulundu!' demiştik. Televizyonda uzun süredir izlemediğimiz türden komedi ve romantizmi buluşturan Bahar dizisi hepimize çok iyi geldi. Hikaye bu kadar güzelken Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un da başarılı oyunculuğu eklenince dizi izleyenlere büyük bir keyif verdi. 2 sezondur reytinglerde ivme yakalayan Bahar, birçok kadına güç verdi; aşka ve hayata dair umudumuzu tazeledi. Bahar dizisinde duyup kulağımıza küpe olan o vurucu repliklerden bazılarını sizler için derledik! Gelin, okuyup umut dolalım!