Ekranda Çiçek Açtıran Bahar Dizisinde Aşka ve Hayata Dair Umudumuzu Tazeleyen Tokat Gibi Replikler
Ekranda Çiçek Açtıran Bahar Dizisinde Aşka ve Hayata Dair Umudumuzu Tazeleyen Tokat Gibi Replikler
Show TV'nin dizisi Bahar ilk yayınlandığında 'Aranan kan bulundu!' demiştik. Televizyonda uzun süredir izlemediğimiz türden komedi ve romantizmi buluşturan Bahar dizisi hepimize çok iyi geldi. Hikaye bu kadar güzelken Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un da başarılı oyunculuğu eklenince dizi izleyenlere büyük bir keyif verdi. 2 sezondur reytinglerde ivme yakalayan Bahar, birçok kadına güç verdi; aşka ve hayata dair umudumuzu tazeledi. Bahar dizisinde duyup kulağımıza küpe olan o vurucu repliklerden bazılarını sizler için derledik! Gelin, okuyup umut dolalım!
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1. “İçinde kış sürse de sen hep baharsın.”
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2. “Hayatta her şey mümkün. Yeter ki inan ve mücadele et.”
3. “Aşk böyle huzurlu bir şey mi?”
4. “Hatalarımla, pişmanlıklarımla buradayım. Ama yeniden sevmek mümkün mü? Bu sorunun cevabını bulmak istiyorum.”
5. “Yirmi yılımı aldı benim o hırkayı çıkarmak.”
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6. “Kalbinde ne varsa ona inan. Çünkü kalp asla yalan söylemez.”
7. “Hayat güzeldir, yaşamaya değer.”
8. “Aşka dair umut etmeyi bıraktığım anda karşıma sen çıktın.”
9. "Bazen aşk, hayatının en güzel sürprizi olur ve o sürpriz sen olursun."
10. “Başkalarını mutlu etmek için kendinden vazgeçme...”
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11. "Birlikte sakladığımız her sır sevgimizi daha da derinleştiriyor!"
12. “Birinin benim için bir şey yapma hissini unutmuşum…”
13. “Kendine tekrar merhaba de...”
14. "Tutku ve inancın varsa hiçbir şey seni durduramaz!"
15. ’Babanı veren Allah dermanını da verir.’’ 😅
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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