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Yeni Yılda Film Listemiz Hazır: 2025'te İzleyeceğimiz Efsane Bilim Kurgu Filmleri

Yeni Yılda Film Listemiz Hazır: 2025'te İzleyeceğimiz Efsane Bilim Kurgu Filmleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.12.2024 - 15:58

Yeni yıla girerken sinefiller 'Ne izlesek?' diye sormaya başladı. Bilim kurgu severler için güzel bir haberimiz var. Bu yılın bilim kurgu filmleri, hem görsel efektleriyle hem de derin felsefi sorgulamalarıyla bizi büyülemeyi vaat ediyor. 2025 yılı bilim kurgu filmlerinin altın çağı olacağa benziyor. Hazırsanız birlikte 2025 film listemizi yapalım. İşte, yeni yılla birlikte yayınlanacak efsane bilim kurgu filmleri....

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1. Kusursuz Arkadaş (Companion) - 31 Ocak 2025

1. Kusursuz Arkadaş (Companion) - 31 Ocak 2025

Filmin konusu sıkı bir şekilde gizli tutuluyor. Ancak ilk bilgilere göre insanların kendilerine uygun bir 'arkadaş' bulabilecekleri FindYourCompanion.com adlı bir web sitesini merkez alıyor. Filmde tuhaf ve gizemli bir kadının rolü önem taşıyor. Bu kadın flört sitesini yönetenlerden olacak. Henüz hikaye net olmasa da şimdiden ilgi çekici!

2. Sanal Ülke (The Electric State) - 14 Mart 2025 / Netflix

2. Sanal Ülke (The Electric State) - 14 Mart 2025 / Netflix

1990'ların alternatif, retro-fütürist bir dünyasında geçen hikaye, geçmişte insanlarla barış içinde yaşayan gelişmiş robotların başarısız bir isyanın ardından sürgüne gönderilmesini konu alıyor. Filmde Michelle (Brown) Cosmo ile karşılaşınca hayatı altüst olacak. Ve hikayemiz böyle başlayacak.

3. Mickey 17 - 18 Nisan 2025

3. Mickey 17 - 18 Nisan 2025

Uzun süredir beklenen kara komedi ve bilim kurgu filmi, Robert Pattinson’ın oyunculuğu ile sonunda müjdeyi verdi. Film, bir buz dünyasını kolonileştirmek için gönderilen ve tek kullanımlık bir çalışan olan Mickey’yi konu alıyor. Can alıcı nokta ise Mickey, öldüğünde bedeni yeniden basılacak şekilde tasarlanmış! Mickey'nin 17. versiyonu eve gelip 18. versiyonunu yatakta bulduğunda hikayemiz başlayacak.

4. Elio - 13 Haziran 2025

4. Elio - 13 Haziran 2025

Gerilimin yanında biraz da macera arayışında olanlar bu filmi çok sevecek. Film dünya dışı yaşama takıntılı genç bir çocuk olan Elio’nun, uzaylılar tarafından kaçırılmaya çalışılırken kendini galaksiler arası bir organizasyon olan Communiverse’te bulmasını konu alıyor. Communiverse'e ışınlandığında ise işler biraz karışacak.

5. M3GAN 2.0 - 27 Haziran 2025

5. M3GAN 2.0 - 27 Haziran 2025

M3GAN'ı ürkütücü hikayesi ile çok sevmiştik, merak etmeyin bu kez gerilime doyacağız. Yapay zekalı korkutucu bebek M3GAN geri dönüyor! Hem de daha da ölümcül bir versiyonda... İlk filmde empati kurduğumuz Gemma ile Cady karakterleri de bizimle olacak. Keyfimize diyecek yok!

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6. Jurassic World: Rebirth - 4 Temmuz 2025

6. Jurassic World: Rebirth - 4 Temmuz 2025

Jurassic Park'ı yazan David Koepp 'in kaleme aldığı Jurassic World: Rebirth, yeni bir dünyaya bizi ışınlayacak. Scarlett Johansson'ın başrolünde olacağı filmden beklentimiz şimdiden yüksek! Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin de rol alacağı filmde gezegenin ekolojisinin dinozorlar için elverişsiz olduğunu gösteren Jurassic World Dominion olaylarından beş yıl sonraya atlayacağız. Hikaye ileri sararken işler de sarpa saracak.

7. Mercy - 15 Ağustos 2025

7. Mercy - 15 Ağustos 2025

Hikaye, sermaye suçlarının arttığı bir yakın gelecekte geçiyor. Başrol Chris Pratt, şiddet içeren bir suçla suçlanan ve masumiyetini kanıtlamaya çalışan bir dedektifi canlandırıyor. Rebecca Ferguson’un rolü ise henüz gizemini koruyor. Filmde başrol oyuncumuz kendisini ispat etmek zorunda kalacak.

8. Tron: Ares - 10 Ekim 2025

8. Tron: Ares - 10 Ekim 2025

Jared Leto’nun başrolünü üstlendiği yeni bilim kurgu filmi, dijital dünyadan gerçek dünyaya geçiş yapan bir yapay zeka programı olan Ares’i konu alıyor. İnsanlık için tehdit oluşturabilecek kadar duyarlı bir programa odaklanan hikayede, Jared Leto, Ares’in insani tezahürünü canlandırıyor.

9. Bugonia - 7 Kasım 2025

9. Bugonia - 7 Kasım 2025

Hep gerilim olmaz, biraz da kahkahalı aksiyon yaşayalım! Film büyük bir şirketin CEO'sunun aslında bir uzaylı olduğuna inanan iki komplo teorisyeninin, onu kaçırma girişimlerini konu alıyor. Özetle bu filmde fantastik dünyada kahkahaya da doyacağız.

10. Predator: Badlands - 7 Kasım 2025

10. Predator: Badlands - 7 Kasım 2025

Başrolde Elle Fanning’in yer aldığı film için ne kadar heyecanlansak o kadar yeridir. Çünkü filmin hikayesi henüz gizli tutuluyor. Ancak geçtiğimiz günlerde, filmin serideki bir ilki gerçekleştireceği ve Predator'ı bu kez filmin ana karakteri olarak konumlandıracağı bilgisiz sızdırıldı.

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11. The Running Man - 21 Kasım 2025

11. The Running Man - 21 Kasım 2025

Glen Powell'ın başrolünde oynadığı The Running Man filmi, Stephen King'in Richard Bachman adıyla kaleme aldığı kitabından uyarlama. Bu demek oluyor ki fantastik bir hikaye ve muhteşem bir kurguya göz atacağız. Hikaye, totaliter bir rejimle yönetilen Amerika’da, hasta kızına bakabilmek için çaresiz kalan bir adamın, hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu. Bunun için onları avlayan ölümcül ekiplerden kaçarak hayatta kalmaya çalışacağı bir şova katılıyor.Tüyler ürpertici.

12. Avatar: Fire and Ash - 19 Aralık 2025

12. Avatar: Fire and Ash - 19 Aralık 2025

Avatar serisinin üçüncü filmi Avatar: Fire and Ash (Avatar: Ateş ve Kül) 2025 sonunda sinemaseverlerle buluşacak. Filmin en merak edilen tarafı ise yeni hikayesi. Çünkü bu filmde ilk kez Na'vi'lerin karanlık tarafını temsil eden ateş kabilesini göreceğiz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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