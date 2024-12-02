Yeni Yılda Film Listemiz Hazır: 2025'te İzleyeceğimiz Efsane Bilim Kurgu Filmleri

Başrolde Elle Fanning’in yer aldığı film için ne kadar heyecanlansak o kadar yeridir. Çünkü filmin hikayesi henüz gizli tutuluyor. Ancak geçtiğimiz günlerde, filmin serideki bir ilki gerçekleştireceği ve Predator'ı bu kez filmin ana karakteri olarak konumlandıracağı bilgisiz sızdırıldı.