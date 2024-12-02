Yeni Yılda Film Listemiz Hazır: 2025'te İzleyeceğimiz Efsane Bilim Kurgu Filmleri
Yeni Yılda Film Listemiz Hazır: 2025'te İzleyeceğimiz Efsane Bilim Kurgu Filmleri
Yeni yıla girerken sinefiller 'Ne izlesek?' diye sormaya başladı. Bilim kurgu severler için güzel bir haberimiz var. Bu yılın bilim kurgu filmleri, hem görsel efektleriyle hem de derin felsefi sorgulamalarıyla bizi büyülemeyi vaat ediyor. 2025 yılı bilim kurgu filmlerinin altın çağı olacağa benziyor. Hazırsanız birlikte 2025 film listemizi yapalım. İşte, yeni yılla birlikte yayınlanacak efsane bilim kurgu filmleri....
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1. Kusursuz Arkadaş (Companion) - 31 Ocak 2025
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2. Sanal Ülke (The Electric State) - 14 Mart 2025 / Netflix
3. Mickey 17 - 18 Nisan 2025
4. Elio - 13 Haziran 2025
5. M3GAN 2.0 - 27 Haziran 2025
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6. Jurassic World: Rebirth - 4 Temmuz 2025
7. Mercy - 15 Ağustos 2025
8. Tron: Ares - 10 Ekim 2025
9. Bugonia - 7 Kasım 2025
10. Predator: Badlands - 7 Kasım 2025
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11. The Running Man - 21 Kasım 2025
12. Avatar: Fire and Ash - 19 Aralık 2025
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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