Cam Silmenin Püf Noktaları: Lekesiz Parlaklık için İpuçları

Cam temizliğinde en sık yapılan hatalardan biri, güneş ışığı altında temizlik yapmaktır. Güneş ışığı, temizlik malzemelerinin hızla kurumasına neden olur ve cam yüzeyinde leke bırakır. Sabah erken saatler ya da akşamüstü serinliğinde temizlik yapmak en doğrusudur. Bu sayede, ürünlerin etkisini tam anlamıyla görebilirsiniz.