Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kıta Sahanlığı Konusunda Türkiye'yi Tehdit Etti

Yunanistan ve Türkiye arasında 'kıta sahanlığı' konusunda sık sık yaşanan tartışmalara bir yenisi eklendi. Karşılıklı açıklamalarla zaman zaman gerilen ilişkilerde bu kez Miçotakis devredeydi. Miçotakis, Ankara ile anlaşmalarının zor olduğunu söyledi. Gerilimin devam etmesi halinde ise orduyu adres gösterdi. Miçotakis'in açıklamaları Türkiye'den de tepki gördü.