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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kıta Sahanlığı Konusunda Türkiye'yi Tehdit Etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Kıta Sahanlığı Konusunda Türkiye'yi Tehdit Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2024 - 18:56

Yunanistan ve Türkiye arasında 'kıta sahanlığı' konusunda sık sık yaşanan tartışmalara bir yenisi eklendi. Karşılıklı açıklamalarla zaman zaman gerilen ilişkilerde bu kez Miçotakis devredeydi. Miçotakis, Ankara ile anlaşmalarının zor olduğunu söyledi. Gerilimin devam etmesi halinde ise orduyu adres gösterdi. Miçotakis'in açıklamaları Türkiye'den de tepki gördü.

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Akdeniz ve Ege'de kıta sahanlığı tartışmaları Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Akdeniz ve Ege'de kıta sahanlığı tartışmaları Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinin ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Vima" gazetesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dış politika konferansında, bölgedeki gerilimi artırabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Vima" gazetesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dış politika konferansında, bölgedeki gerilimi artırabilecek nitelikte açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili herhangi bir çözüm olasılığı görmediğini dile getirdi.

Miçotakis, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili herhangi bir çözüm olasılığı görmediğini dile getirdi.

Miçotakis, daha sonra konuyla ilgili "Ordumuzun geçmişte devreye girdiği zamanlara şahit oldum. Gerekirse bunu tekrar yaparız, ancak böyle bir duruma gerek kalmayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, daha sonra konuyla ilgili "Ordumuzun geçmişte devreye girdiği zamanlara şahit oldum. Gerekirse bunu tekrar yaparız, ancak böyle bir duruma gerek kalmayacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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