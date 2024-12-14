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Gürcistan'ın Gol Umuduydu, Mecliste Halkın Umudu Olarak Cumhurbaşkanı Oldu

Gürcistan'ın Gol Umuduydu, Mecliste Halkın Umudu Olarak Cumhurbaşkanı Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.12.2024 - 18:17

Siyasetçiler genel olarak spor ya da sanata uzak isimler olarak bilinirler ama bazen de mecliste onların varlıklarıyla beklenmedik hadiselere şahitlik ederiz. Futbol geçmişi olan vekillerin bizde daha çok kürsü kavgaları ya da nesli tükenen hayvanları avlamakla adı anılıyor. Gürcistan'da futbol geçmişi olan bir vekil ise cumhurbaşkanı olarak önemli bir zafer kazandı. Gürcistan'ın 6. cumhurbaşkanı bir dönem Manchester City forması giyen Mikheil Kavelashvili oldu.

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Gürcistan halkı bir süredir sokaklarda AB süreciyle ilgili hükümetin aldığı kararlara karşı tavır gösteriyor. Bununla beraber tartışmalı bir cumhurbaşkanlığı seçimi de var.

Gürcistan halkı bir süredir sokaklarda AB süreciyle ilgili hükümetin aldığı kararlara karşı tavır gösteriyor. Bununla beraber tartışmalı bir cumhurbaşkanlığı seçimi de var.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisinin aday gösterdiği Kavelaşvili, 300 kişilik Seçim Kurulundan 224 "evet" oyu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.

Yeni cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin ise ilginç bir kariyeri var. Kendisi bir dönem Premier Lig'de gol kovalayan bir forvet!

Yeni cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin ise ilginç bir kariyeri var. Kendisi bir dönem Premier Lig'de gol kovalayan bir forvet!

1971 doğumlu olan Mikheil Kavelashvili 1987 yılında futbola ülkesi Gürcistan'da başlıyor. İlk ciddi meydan okuması da Dinamo Tbilisi'ye transfer olarak oluyor.

1971 doğumlu olan Mikheil Kavelashvili 1987 yılında futbola ülkesi Gürcistan'da başlıyor. İlk ciddi meydan okuması da Dinamo Tbilisi'ye transfer olarak oluyor.

Kısa süreli Spartak V-kavkaz'a giderek Rusya'da kiralık oynadı ama 1996 yılında Manchester City'ye 2 milyon sterlin bedelle transfer oldu.

Kısa süreli Spartak V-kavkaz'a giderek Rusya'da kiralık oynadı ama 1996 yılında Manchester City'ye 2 milyon sterlin bedelle transfer oldu.
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Premier Lig ve Lig Kupası'nda 5 kez forma giydi ve ağları sadece bir kez sarsabildi ve sonrasında kiralık olarak farklı takımlara gönderildi.

Premier Lig ve Lig Kupası'nda 5 kez forma giydi ve ağları sadece bir kez sarsabildi ve sonrasında kiralık olarak farklı takımlara gönderildi.

Hatta 1998-99 sezonunda Galatasaray'a karşı ön eleme maçlarında Grasshopper forması giyerek iki maçta Kubilay Türkyılmaz'ın partneri oldu. O sezon Galatasaray eleyerek UEFA Kupası yürüyüşünü başlatmıştı.

Hatta 1998-99 sezonunda Galatasaray'a karşı ön eleme maçlarında Grasshopper forması giyerek iki maçta Kubilay Türkyılmaz'ın partneri oldu. O sezon Galatasaray eleyerek UEFA Kupası yürüyüşünü başlatmıştı.

Grasshopper, Zürich, Luzern, Sion, Basel, Aarau gibi İsviçre takımlarında forma giyen Gürcü forvet Rusya'da Alania takımında forma giydi. Kariyerini ise 2011 yılında United Zurich'te tamamladı.

Grasshopper, Zürich, Luzern, Sion, Basel, Aarau gibi İsviçre takımlarında forma giyen Gürcü forvet Rusya'da Alania takımında forma giydi. Kariyerini ise 2011 yılında United Zurich'te tamamladı.

Mikheil Kavelashvili, çıktığı 318 maçta 55 gol kaydetti. Gürcistan milli takımının gol umudu olmaktan meclisin oylarıyla seçilen halkın cumhurbaşkanı unvanına erişti.

Mikheil Kavelashvili, çıktığı 318 maçta 55 gol kaydetti. Gürcistan milli takımının gol umudu olmaktan meclisin oylarıyla seçilen halkın cumhurbaşkanı unvanına erişti.

Aşırı sağcı siyasi kimliği ile Mikheil Kavelashvili bakalım Premier Lig'e kadar götürdüğü futbolculuk kariyerine ne gibi bir başarı ekleyecek.

Aşırı sağcı siyasi kimliği ile Mikheil Kavelashvili bakalım Premier Lig'e kadar götürdüğü futbolculuk kariyerine ne gibi bir başarı ekleyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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