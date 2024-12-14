Gürcistan'ın Gol Umuduydu, Mecliste Halkın Umudu Olarak Cumhurbaşkanı Oldu

Siyasetçiler genel olarak spor ya da sanata uzak isimler olarak bilinirler ama bazen de mecliste onların varlıklarıyla beklenmedik hadiselere şahitlik ederiz. Futbol geçmişi olan vekillerin bizde daha çok kürsü kavgaları ya da nesli tükenen hayvanları avlamakla adı anılıyor. Gürcistan'da futbol geçmişi olan bir vekil ise cumhurbaşkanı olarak önemli bir zafer kazandı. Gürcistan'ın 6. cumhurbaşkanı bir dönem Manchester City forması giyen Mikheil Kavelashvili oldu.