Rolex Modeline Göre Kıroluk Ölçen Ece Sükan'ın Türkçe İngilizce Karışık Havalı Cümleleri Dillere Fena Düştü!
Rolex Modeline Göre Kıroluk Ölçen Ece Sükan'ın Türkçe İngilizce Karışık Havalı Cümleleri Dillere Fena Düştü!
En son Terzi dizisinde izlediğimiz oyuncu, eski model ve sunucu Ece Sükan geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın YouTube'da yayınlanan 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Sibel Arna'nın Sükan'ın Rolex taktığını fark etmesi üzerine sorduğu 'Rolex mi o?' sorusu üzerine markaya dair bildiği ne varsa yoksa döken Sükan, Türkçe'siyle sınıfta kaldı.
İngilizce - Türkçe karışık kelimeler kullanarak cümle kuran Ece Sükan'ın aksan kastığı anlar sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Eski model ve sunucu, fiziğiyle herkesi büyüleyen, yıllara da meydan okuyan Ece Sükan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Artık sunuculuğa ve modelliğe devam etmese de aynı zamanda moda editörlüğü yapan Ece Sükan'ı son zamanlarda hem katıldığı defilelerdeki kusursuz kombinleriyle👇
Hem de ara sıra rol aldığı dizilerle konuşuyoruz. Kendisini en son Terzi dizisinde Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci'yle beraber izlemiştik hatırlarsanız.
Hayatını uzun bir süredir yılın yarısı Amerika'da yarısı Türkiye'de olacak şekilde yaşayan ve Terzi'den sonra da ortalıktan kaybolan Sükan, geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna'nın konuğu oldu.
Ne Olursan Ol Rahat Ol programına konuk olan Ece Sükan, Sibel Arna'nın "Senin kolunda Rolex mi var?" sorusuna verdiği cevapla gündeme oturdu. Rolex modeline göre kıroluk seviyesi ölçen Ece Sükan markaya dair derin bilgilerini sunarken Türkçe'yi katledince olanlar oldu!
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Sonra da kimler ne demiş onu görelim! 😂👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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