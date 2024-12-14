Bu Kadar Detaya Gerek Yoktu! Sarp Apak'ın Can Bonomo'yu Etiketlediği Gönderiyi Görmeniz Lazım
Bu Kadar Detaya Gerek Yoktu! Sarp Apak'ın Can Bonomo'yu Etiketlediği Gönderiyi Görmeniz Lazım
Geçtiğimiz saatlerde, ünlülerin Instagram'ın bir köşesinde kalıp unutulacağına ve hatta fark edilmeyeceğine inandığı konuşmalardan biri yaşandı! Senelerdir süren dostluklarıyla sık sık gündem olan Sarp Apak ve Can Bonomo, yine sosyal medya üzerinden birbirine takıldı. Kara Kaplı Magazin hesabının detayı fark etmesiyle beraber de hızla yayıldı!
Apak'ın görünce Can Bonomo'yu hatırlayıp etiketlediği gönderi kahkaha attırdı!
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Ünlüler camiasında bazı isimler var ki birbirlerine olan yakınlıkları ve yıllara yayılan dostluklarıyla sık sık gündeme geliyor biliyorsunuz. Bu ikili isimlerden biri de Can Bonomo ve Sarp Apak tabii!
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Senelerdir yakın dost olan Bonomo ve Apak, yalnızca ikili takılmıyor eşleri Bengisu Apak ve Öykü Karayel'le sık sık date'e çıkıyor.
Bir başka Özge Özpirinçci&Burak Yamantürk ve Kıvanç Tatlıtuğ&Başak Dizer hikayesi gibi düşünebilirsiniz. Eğer dışarıda partileyeceklerse bu dörtlüyü mutlaka beraber görüyoruz!
Ne zaman beraber bir yayına katılsalar veya sohbet etseler bizi güldürmeyi başaran Can Bonomo ve Sarp Apak yine arkadaşlıklarıyla ilgili tuhaf ve güldüren bir detayla gündemde!
Sık sık birbirine takılan ikili, muhtemelen Instagram'ın ücra bir köşesinde kalacağına inandıkları etiketleşme muhabbetiyle dikkat çekti 😂
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Kara Kaplı Mag'in şahin gözleri sağ olsun, Instagram çukurunda kaybolup gitmedi bu konuşma! Sarp Apak, "Kuru g*tlü bir arkadaşını etiketle" gönderisine Can Bonomo'yu etiketleyiverdi! 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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