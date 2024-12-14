Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Bencil misin?
Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Bencil misin?
Bencil bir insan olduğunu düşünüyor musun? Kendine mi daha çok öncelik veriyorsun, yoksa başkalarını mı daha çok düşünüyorsun? Bazen sadece kendi isteklerini ön planda tutmak mı yoksa sınırlarını korumak mı yapıyorsun? Belki de bencillik sandığın şey, aslında kendine duyduğun sağlıklı bir saygıdır. Seçtiğin yemekler bize bunun cevabını verecek.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#2
#3
#4
#5
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
#6
#7
#8
#9
#10
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seçtiğin yemeklere göre sen bencilsin!
Seçtiğin yemeklere göre sen bencil değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Seçtiğin yemeklere göre sen bencilsin! Ohh missss 👌
Seçtiğin yemeklere göre sen bencil değilsin! Sen bencil değilsin. Sen hiçbir konuda bencil olamıyorsun, belki de asıl problem bu. Hep önce başkalarını düşünü... Devamını Gör
Sanki kendi mutluluğun başkalarının mutluluğuna bağlıymış gibi davranıyorsun. Belki bu seni vicdanen rahatlatıyor, ama gerçekten mutlu ediyor mu? Çünkü insan... Devamını Gör