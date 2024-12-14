onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Test
Yemek Testleri
Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Bencil misin?

Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Bencil misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 12:01

Bencil bir insan olduğunu düşünüyor musun? Kendine mi daha çok öncelik veriyorsun, yoksa başkalarını mı daha çok düşünüyorsun? Bazen sadece kendi isteklerini ön planda tutmak mı yoksa sınırlarını korumak mı yapıyorsun? Belki de bencillik sandığın şey, aslında kendine duyduğun sağlıklı bir saygıdır. Seçtiğin yemekler bize bunun cevabını verecek. 

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

#1

#2

#3

#4

#5

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

#6

#7

#8

#9

#10

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Seçtiğin yemeklere göre sen bencilsin!

Sen bencil bir insansın. Senin için hayat, çoğu zaman kendi isteklerin ve ihtiyaçların etrafında dönüyor. Bir şeyleri paylaşman gerektiğinde, önce kendine yetip yetmeyeceğini düşünüyorsun. İnsanlar sana ne kadar yakın olursa olsun, çoğu zaman onların ihtiyaçları ve duyguları ikinci planda kalıyor. Onların fedakarlıkları, çabaları ya da sana sundukları anlayış, senin önceliklerin kadar önemli olmuyor. Bu, belki farkında olmadan yaptığın bir şey, belki de bilinçli bir seçim. Ancak çoğu zaman, senin için önemli olan bir şeyi elde etmek söz konusu olduğunda, diğer insanların ne hissettiği ya da ne kaybettiği pek umurunda olmuyor. Kendini koruma içgüdüsü mü bu, yoksa dünyaya karşı geliştirdiğin bir savunma mı? Belki de geçmişte sana yapılanlardan ders çıkardın ve “önce ben” demeyi öğrendin. Ama farkında mısın, bazen bu tavrın seni yalnızlaştırıyor? İnsanlar seninle paylaşımlarında tereddüt ediyor, çünkü içten içe, ne kadar verirlerse versinler, senden aynı karşılığı almayacaklarını hissediyorlar. Sen kendini güçlü hissediyorsun belki, ama bu güç bazen çevrendeki bağları zayıflatıyor.

Seçtiğin yemeklere göre sen bencil değilsin!

Sen bencil değilsin. Sen hiçbir konuda bencil olamıyorsun, belki de asıl problem bu. Hep önce başkalarını düşünüyorsun, onların ihtiyaçlarını, duygularını ve isteklerini kendi önceliklerinden daha değerli görüyorsun. Bir şey yapmadan önce “Acaba kim nasıl etkilenir?” diye uzun uzun düşünüyorsun. Kendi hakkın olan bir şeyi istemek bile bazen sana bencillik gibi geliyor, sırf kimseyi üzmemek için çoğu kez geri çekiliyorsun. Bir karar alırken, başkalarının iyiliğini öyle çok göz önünde bulunduruyorsun ki, kendi isteklerin arka planda kalıyor. Sanki kendi mutluluğun başkalarının mutluluğuna bağlıymış gibi davranıyorsun. Belki bu seni vicdanen rahatlatıyor, ama gerçekten mutlu ediyor mu? Çünkü insanın sınırlarını hiçe sayması ve hep fedakar olması bir noktada yorucu hale geliyor. Hep başkalarını düşünmek seni bir süre sonra görünmez yapıyor, farkında mısın? İnsanlar senin anlayışını, sessiz fedakarlıklarını bir süre sonra bir zorunluluk gibi görmeye başlıyor. Çünkü onlara göre sen zaten hep böylesin; sen zaten hep verirsin, hep anlayış gösterirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
palpito21

Seçtiğin yemeklere göre sen bencilsin! Ohh missss 👌

onur.ozdemir

Seçtiğin yemeklere göre sen bencil değilsin! Sen bencil değilsin. Sen hiçbir konuda bencil olamıyorsun, belki de asıl problem bu. Hep önce başkalarını düşünü... Devamını Gör

onur.ozdemir

Sanki kendi mutluluğun başkalarının mutluluğuna bağlıymış gibi davranıyorsun. Belki bu seni vicdanen rahatlatıyor, ama gerçekten mutlu ediyor mu? Çünkü insan... Devamını Gör