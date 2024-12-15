Sevgilin Senden Etkileniyor mu?
Sevgilin Senden Etkileniyor mu?
Ne kadar etkileyici olduğunu hiç düşündün mü? Sevgilin senden gerçekten etkileniyor mu, yoksa bazen bu konuda şüpheye mi düşüyorsun? Belki de etkileyici yanlarını fark etmek ve daha çok öne çıkarmak sana bu konuda güven verebilir. Unutma, etkileyicilik sadece fiziksel değil, kişiliğinle ve enerjinle de alakalıdır.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır birliktesiniz?
4. Kıskanç mıdır?
5. İlişkiniz için bir kelime seçsen?
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6. Beraberken en çok ne yapmayı seviyorsunuz?
7. Ne sıklıkla buluşuyorsunuz?
8. Sevginizi çok sık dile getiriyor musunuz?
9. Onda en sevdiğin özellik ne?
10. Son olarak ilişkinizin rengini seçer misin?
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Sevgilin senden çok etkileniyor!
Sevgilin senden etkileniyor!
Sevgilin senden pek etkilenmiyor!
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