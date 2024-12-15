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Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'a Şampiyonluk Kaybettikten Sonra Felipe Melo'ya Teklif Götürmüş!

Fenerbahçe Kadıköy'de Galatasaray'a Şampiyonluk Kaybettikten Sonra Felipe Melo'ya Teklif Götürmüş!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.12.2024 - 15:07

Galatasaray tarihinin unutulmaz futbolcuları arasında gösterilen Felipo Melo, Fanatik'e konuk oldu. Dört sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Brezilyalı orta sahadan dikkat çekici açıklamalar geldi. 41 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki ilk yılında şampiyonluk yaşadıktan sonra Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek istediğini ifade etti.

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Süper Lig'in 2011-2012 sezonunda kupayı müzesine götüren takım Galatasaray olmuştu.

Süper Lig'in 2011-2012 sezonunda kupayı müzesine götüren takım Galatasaray olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında aldığı 0-0'lık skorla şampiyonluklarına bir yenisi daha eklemişti. Hem de ezeli rakibin stadyumunda.

Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında aldığı 0-0'lık skorla şampiyonluklarına bir yenisi daha eklemişti. Hem de ezeli rakibin stadyumunda.

O sezon başında Juventus'tan kiralık olarak transfer edilen Felipe Melo, tarihi başarıda büyük rol oynamıştı.

O sezon başında Juventus'tan kiralık olarak transfer edilen Felipe Melo, tarihi başarıda büyük rol oynamıştı.

36 maçta, 12 gol, 1 asist kaydeden Brezilyalı orta saha, Kadıköy'deki şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunduğunu itiraf etti.

36 maçta, 12 gol, 1 asist kaydeden Brezilyalı orta saha, Kadıköy'deki şampiyonluğun ardından Fenerbahçe'nin kendisine teklifte bulunduğunu itiraf etti.

Fanatik'e konuk olan Melo, "Fenerbahçe'den yüksek bir teklif alsaydı kabul eder miydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Fanatik'e konuk olan Melo, "Fenerbahçe'den yüksek bir teklif alsaydı kabul eder miydi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
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"Aslında böyle bir şey gerçekleşti. Biz, ilk sezonumda Galatasaray'la tarih yazdık. Fenerbahçe, Krasic'i aldığı yıl bana da teklifte bulundu ve ben olmaz dedim. Ben zaten o zaman bu teklifi kabul etmedim, bundan sonra da kabul etmem zaten pek mümkün olmazdı."

"Aslında böyle bir şey gerçekleşti. Biz, ilk sezonumda Galatasaray'la tarih yazdık. Fenerbahçe, Krasic'i aldığı yıl bana da teklifte bulundu ve ben olmaz dedim. Ben zaten o zaman bu teklifi kabul etmedim, bundan sonra da kabul etmem zaten pek mümkün olmazdı."

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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